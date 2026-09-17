لیست ۱۸ نفره تیم ملی بسته شد
به گزارش تابناک؛ بر اساس اعلام کادر فنی تیم ملی، ١٨ بازیکن شاغل در لیگ برتر برای حضور در اردوی پیشرو و دیدار برابر ازبکستان و روسیه به تیم ملی فراخوانده شدند.
فهرست بازیکنان داخلی دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال ایران
علیرضا بیرانوند، سید حسین حسینی، سید پیام نیازمند، محمد نادری، احسان حاج صفی، شجاع خلیلزاده، محمد مهدی زارع، عارف آغاسی، سامان فلاح، صالح حردانی، رامین رضاییان، آریا یوسفی، میلاد سورگی، عارف حاجی عیدی، امید نورافکن، مهدی لیموچی، مهدی محبی و امیرحسین محمودی ١٨ بازیکنی هستند که باید فردا(جمعه ٢٧ شهریور) ساعت ١٣ با در دست داشتن گذرنامه، خود را به کادر فنی تیم ملی معرفی کنند.
اسامی بازیکنان حاضر در لیگهای خارجی هم متعاقباً اعلام خواهد شد و بازیکنان حاضر در تیم امید هم در فیفادی بعدی به تیم ملی دعوت خواهند شد.
تصاویر و خبر معرفی بازیکنان تیم ملی به کادر، در خروجیهای فدراسیون فوتبال منتشر خواهد شد.