جنجال بلاگر جوان در فضای مجازی با اقدام ضربتی پلیس فتا به پایان رسید. ویدئوی توهین‌آمیز این کاربر اینستاگرامی علیه مردم شمال کشور، ضمن جریحه‌دار کردن احساسات عمومی، منجر به بازداشت و اعتراف او شد. فرمانده انتظامی شهرستان آستارا از دستگیری این بلاگر به اتهام توهین به مردم شمال کشور خبر داد.

به گزارش تابناک؛ سرهنگ «مرتضی احدی» فرمانده انتظامی شهرستان آستارا در گفتگویی اظهار داشت: یک بلاگر خانم با بیش از ۳۴ هزار دنبال‌کننده در شبکه اجتماعی اینستاگرام، در روز‌های اخیر با انتشار ویدئویی توهین‌آمیز علیه مردم شمال کشور، موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و واکنش اعتراضی اقوام مختلف کشور شده بود که در این راستا، با اقدام فنی مأموران پلیس فتا شهرستان آستارا شناسایی و پس از هماهنگی قضایی دستگیر شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم ۳۷ ساله در مواجهه با مستندات و ادله دیجیتال موجود، به بزه انتسابی خود اعتراف کرد، گفت: پرونده در این خصوص تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ مرتضی احدی در پایان با تأکید بر استمرار رصد فضای مجازی و برخورد قاطع پلیس با هرگونه فعالیت تفرقه‌افکنانه و توهین‌آمیز به اقوام ایرانی، از عموم کاربران خواست نسبت به هجمه‌های روانی در فضای مجازی هوشیار بوده و از بازنشر محتوا‌های تنش‌زا خودداری کنند.

منبع: برنا

