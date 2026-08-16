یک زن بلاگر که در ایام پایانی ماه صفر با انتشار ویدئویی در فضای مجازی اقدام به توهین به مقدسات کرده بود، با دستور مقام قضایی شناسایی و دستگیر شد.

زن بلاگری که به مقدسات توهین کرده بود، دستگیر شد

به گزارش تابناک به نقل از میزان، در پی انتشار ویدئویی توهین‌آمیز در فضای مجازی از سوی یک زن بلاگر، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

با دستور مقام قضایی، متهم شناسایی و دستگیر شد؛ بنابراین گزارش، برای این فرد پرونده قضایی تشکیل شده و در حال رسیدگی است.