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زن بلاگری که به مقدسات توهین کرده بود، دستگیر شد

یک زن بلاگر که در ایام پایانی ماه صفر با انتشار ویدئویی در فضای مجازی اقدام به توهین به مقدسات کرده بود، با دستور مقام قضایی شناسایی و دستگیر شد.
کد خبر: ۱۳۹۰۰۹۳
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6693 بازدید
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۳
قوه قضائیه

به گزارش تابناک به نقل از میزان، در پی انتشار ویدئویی توهین‌آمیز در فضای مجازی از سوی یک زن بلاگر، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

با دستور مقام قضایی، متهم شناسایی و دستگیر شد؛ بنابراین گزارش، برای این فرد پرونده قضایی تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

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قوه قضائیه بلاگر بلاگر زن توهین مقدسات اینستاگرام دستگیری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
1
5
پاسخ
حبس طولانی باشه. تا حسابی به اعمالش فکر کنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
1
4
پاسخ
هدف اینها شهرت به هر طریق است. اگر مجازات این هتاک شدت نداشته باشد ، این می شود راه شهرت برای بقیه!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
1
4
پاسخ
تمام اموال این موجودات حقیر و بی ارزش رو مصادره کنید
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