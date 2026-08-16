زن بلاگری که به مقدسات توهین کرده بود، دستگیر شد
یک زن بلاگر که در ایام پایانی ماه صفر با انتشار ویدئویی در فضای مجازی اقدام به توهین به مقدسات کرده بود، با دستور مقام قضایی شناسایی و دستگیر شد.
کد خبر: ۱۳۹۰۰۹۳| |
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به گزارش تابناک به نقل از میزان، در پی انتشار ویدئویی توهینآمیز در فضای مجازی از سوی یک زن بلاگر، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.
با دستور مقام قضایی، متهم شناسایی و دستگیر شد؛ بنابراین گزارش، برای این فرد پرونده قضایی تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
گزارش خطا
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هدف اینها شهرت به هر طریق است. اگر مجازات این هتاک شدت نداشته باشد ، این می شود راه شهرت برای بقیه!