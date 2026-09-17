مسی به رکورد ۱۰۰ گل برای اینتر میامی رسید

لیونل مسی با رسیدن به ۱۰۰ گل برای اینتر میامی، یک رکورد مهم دیگر به کارنامه خود اضافه کرد. به این ترتیب، مجموع گل‌های ثبت‌شده او برای این چهار تیم به ۹۲۹ گل می‌رسد.

به گزارش تابناک؛ لیونل مسی با قهرمانی اینتر میامی در جام Campeones Cup، شمار جام‌های رسمی تیمی دوران حرفه‌ای خود را به ۴۸ رساند و همچنان رکورددار تعداد عناوین قهرمانی در فوتبال مردان است. اینتر میامی بامداد پنجشنبه با نتیجه ۲ بر صفر کراس آزول مکزیک را شکست داد و برای نخستین بار در تاریخ خود قهرمان این رقابت‌ها شد.

براساس آمار منتشرشده از سوی کوپا آمریکا، تعداد گل‌های مسی در تیم‌های مختلف به این ترتیب است: ۶۷۲ گل برای بارسلونا، ۳۲ گل برای پاری‌سن‌ژرمن، ۱۰۰ گل برای اینتر میامی و ۱۲۵ گل برای تیم ملی آرژانتین.

مسی در این مسابقه نقش تعیین‌کننده‌ای داشت و گل نخست اینتر میامی را به ثمر رساند. ستاره آرژانتینی در نیمه دوم با یک ضربه سر دروازه کراس آزول را باز کرد تا صدمین گل خود با پیراهن اینتر میامی را جشن بگیرد. این گل از این جهت نیز قابل توجه بود که نخستین بازیکن تاریخ باشگاه شد که به رکورد ۱۰۰ گل می‌رسد. مسی این تعداد گل را در ۱۱۵ بازی برای تیم فلوریدایی به ثمر رسانده است.

در ادامه، کاسمیرو با ضربه سر دومین گل اینتر میامی را به ثمر رساند تا تیم آمریکایی با برتری ۲ بر صفر جام قهرمانی را بالای سر ببرد. این مسابقه میان قهرمان MLS و قهرمان لیگ مکزیک برگزار شد و اینتر میامی با پیروزی برابر کراس آزول نخستین عنوان خود در Campeones Cup را به دست آورد.

این جام، چهارمین عنوان مسی از زمان پیوستن به اینتر میامی در سال ۲۰۲۳ محسوب می‌شود. او پیش از این با این باشگاه قهرمانی Leagues Cup در سال ۲۰۲۳، Supporters' Shield در سال ۲۰۲۴ و MLS Cup در سال ۲۰۲۵ را تجربه کرده بود. در نتیجه، ۴ جام مسی با اینتر میامی، مجموع عناوین باشگاهی و ملی او را به ۴۸ رساند.

مسی پیش از حضور در فوتبال آمریکا، ۳۵ جام را با بارسلونا و ۳ جام را با پاری‌سن‌ژرمن به دست آورده بود. او همچنین ۶ عنوان را همراه تیم‌های ملی آرژانتین در رده‌های مختلف به دست آورده است که مهمترین آنها قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و دو قهرمانی کوپا آمریکا در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴ است.

بر این اساس، کارنامه جام‌های تیمی مسی شامل ۳۵ قهرمانی با بارسلونا، ۳ قهرمانی با پاری‌سن‌ژرمن، ۴ قهرمانی با اینتر میامی و ۶ قهرمانی با تیم ملی آرژانتین است. این مجموع ۴۸ جام مسی است و باعث شده او همچنان در صدر فهرست بازیکنان پرافتخار فوتبال مردان قرار داشته باشد.

قهرمانی جدید همچنین نقطه عطف دیگری در دوران حضور مسی در فوتبال آمریکا بود. او در تابستان ۲۰۲۳ به اینتر میامی پیوست و حضورش در این باشگاه از همان ابتدا با کسب جام همراه شد. نخستین عنوان او با این تیم، Leagues Cup بود؛ رقابتی که مسی در همان سال با درخشش در آن نخستین جام تاریخ اینتر میامی را به دست آورد.

مسی در ادامه نیز به موفقیت‌های خود در فوتبال آمریکا ادامه داد و با کسب Supporters' Shield و سپس MLS Cup، نقش مهمی در تبدیل اینتر میامی به یکی از مدعیان اصلی فوتبال آمریکای شمالی ایفا کرد. اکنون Campeones Cup نیز به این مجموعه اضافه شده است.

از سوی دیگر، قهرمانی برابر کراس آزول برای اینتر میامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. این باشگاه که تنها چند سال از تأسیس آن می‌گذرد، اکنون با حضور مسی مجموعه‌ای از مهمترین عناوین قابل کسب در فوتبال منطقه را تجربه کرده است. پیروزی در Campeones Cup نیز نخستین قهرمانی این تیم در این رقابت‌ها بود.

مسی همچنین با گلزنی در این مسابقه به رکورد ۱۰۰ گل برای اینتر میامی رسید؛ رکوردی که تنها در ۱۱۵ بازی به دست آمده است. آمار رسمی باشگاه نشان می‌دهد او ۱۱ گل در سال ۲۰۲۳، ۲۳ گل در سال ۲۰۲۴، ۴۳ گل در سال ۲۰۲۵ و ۲۳ گل در فصل ۲۰۲۶ برای اینتر میامی به ثمر رسانده است.

به این ترتیب، مسی یک شب تاریخی دیگر را در فوتبال آمریکا پشت‌سر گذاشت؛ شبی که با یک جام جدید و رسیدن به مرز ۱۰۰ گل برای اینتر میامی همراه شد. ستاره آرژانتینی اکنون ۴۸ جام رسمی تیمی در کارنامه دارد و همچنان به افزایش رکورد خود در سال‌های پایانی دوران حرفه‌ای ادامه می‌دهد.

منبع: تسنیم