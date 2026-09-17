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گزارش جنجالی واشنگتن از شکست سنگین عربستان!

وبگاه آمریکایی در گزارشی نوشت: سرنگونی اف-۱۵ توسط نیرو‌های مسلح یمن تهدید مداوم دفاع هوایی یمن را برجسته می‌کند.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۳۶
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جنگ عربستان و یمن

به گزارش تابناک؛ یک وبگاه تخصصی نظامی آمریکایی گزارش داد، با توجه به عملکرد خوب دفاع هوایی یمن، ثابت شده که این کشور توانمندتر شده و سرکوب آن دشوارتر است.

این وبگاه افزود: دفاع هوایی یمن حتی برای جت‌های جنگنده بسیار پیشرفته نیز چالشی ایجاد می‌کند.

وار زون ادامه داد: تهدید دفاع هوایی یمن عامل اصلی استفاده عربستان از موشک بالستیک کوتاه برد ساخت چین در نبردهای جاری است.

همچنین وال استریت ژورنال نوشت: سرنگونی اف-۱۵ نشان‌دهنده تغییر عمده‌ای در قابلیت‌های دفاع هوایی یمن خواهد بود.

وال استریت ژورنال نیز در گزارش مشابه خود آورده است: از دست دادن یک اف-۱۵ اولین شکست عربستان سعودی در آخرین تشدید جنگ یک دهه‌ای خواهد بود.

اخیرا نیروهای مسلح یمن اعلام کردند جنگنده‌های سعودی ده‌ها حمله هوایی را در استان‌های تعز، حجه و مأرب انجام دادند.

 یحیی سریع سخنگو نیروهای مسلح یمن عصر چهارشنبه اعلام کرد: سامانه‌های پدافندی ما ساعت ۱۸:۴۰، دو فروند جنگنده اف-۱۵ نیروی هوایی عربستان را که از پایگاه «خمیس مشیط» به پرواز درآمده بودند، در آسمان منطقه «المخا» از توابع استان تعز رصد و رهگیری کردند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز همچنین اعلام کرد نیروهای مسلح یمن یک فروند جنگنده سعودی اف-۱۵ را در آسمان مأرب شکار و منهدم کردند.
منبع: ایسنا

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