گزارش جنجالی واشنگتن از شکست سنگین عربستان!
به گزارش تابناک؛ یک وبگاه تخصصی نظامی آمریکایی گزارش داد، با توجه به عملکرد خوب دفاع هوایی یمن، ثابت شده که این کشور توانمندتر شده و سرکوب آن دشوارتر است.
این وبگاه افزود: دفاع هوایی یمن حتی برای جتهای جنگنده بسیار پیشرفته نیز چالشی ایجاد میکند.
وار زون ادامه داد: تهدید دفاع هوایی یمن عامل اصلی استفاده عربستان از موشک بالستیک کوتاه برد ساخت چین در نبردهای جاری است.
همچنین وال استریت ژورنال نوشت: سرنگونی اف-۱۵ نشاندهنده تغییر عمدهای در قابلیتهای دفاع هوایی یمن خواهد بود.
وال استریت ژورنال نیز در گزارش مشابه خود آورده است: از دست دادن یک اف-۱۵ اولین شکست عربستان سعودی در آخرین تشدید جنگ یک دههای خواهد بود.
اخیرا نیروهای مسلح یمن اعلام کردند جنگندههای سعودی دهها حمله هوایی را در استانهای تعز، حجه و مأرب انجام دادند.
یحیی سریع سخنگو نیروهای مسلح یمن عصر چهارشنبه اعلام کرد: سامانههای پدافندی ما ساعت ۱۸:۴۰، دو فروند جنگنده اف-۱۵ نیروی هوایی عربستان را که از پایگاه «خمیس مشیط» به پرواز درآمده بودند، در آسمان منطقه «المخا» از توابع استان تعز رصد و رهگیری کردند.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز همچنین اعلام کرد نیروهای مسلح یمن یک فروند جنگنده سعودی اف-۱۵ را در آسمان مأرب شکار و منهدم کردند.
منبع: ایسنا