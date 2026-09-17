حمله رگبار و صاعقه به نیمی از کشور

برای شنبه در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان، یکشنبه در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز، دوشنبه در ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، افزایش ابر، رگبار باران و رعد و برق پیش بینی می شود.

به گزارش تابناک؛ رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از استمرار آسمان صاف در غالب مناطق کشور طی پنج روز آینده خبر داد و در عین حال نسبت به وقوع رگبار، رعد و برق در برخی استان‌ها و همچنین نفوذ گرد و خاک به مناطق غربی کشور هشدار داد.

صادق ضیاییان گفت: طی پنج روز آینده در غالب مناطق کشور آسمان صاف خواهد بود. امروز پنجشنبه در برخی مناطق جنوب کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات هرمزگان، در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید و در ارتفاعات گیلان و مازندران بارش پراکنده و احتمال رعد و برق پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: از بعدازظهر جمعه در برخی مناطق استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل و به تدریج با نفوذ جریانات شمالی در غرب سواحل دریای خزر افزایش ابر، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ خواهد داد.

ضیاییان اضافه کرد: برای شنبه در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان، یکشنبه در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز، دوشنبه در ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، افزایش ابر، رگبار باران و رعد و برق پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: برای فردا جمعه شرایط برای شکل گیری توده گرد و خاک در کشورهای همسایه و نفوذ آن به نوار غربی کشور به ویژه شمال غرب و غرب فراهم است. طی پنج روز آینده در شرق کشور و امروز پنجشنبه در جنوب غرب، جمعه و شنبه در شمال غرب، غرب و دامنه های جنوبی البرز در بعضی ساعات وزش باد شدید موقت، گاهی گرد و خاک مورد انتظار است. طی دو روز آینده شرق دریای عمان نیز مواج و متلاطم خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده نیز اظهار کرد: آسمان تهران برای فردا صاف و وزش باد، گاهی افزایش باد با احتمال وزش باد شدید و برای پس فردا شنبه صاف تا کمی ابری و وزش باد، گاهی افزایش ابر و افزایش باد با احتمال وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

منبع: ایسنا