عباس عراقچی درباره سفر خود به چین نوشت: «ایران برای شراکت راهبردی که طی سال‌ها با چین ایجاد و تقویت کرده‌ایم، اهمیت و ارزش ویژه‌ای قائل است.»

پیام عراقچی پس از سفر به چین

به گزارش تابناک؛ عباس عراقچی پس از دیدار با وزیر خارجه چین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: « رایزنی‌های موفقی را در چین با شرکای خود انجام دادم. »

عراقچی تاکید کرد: «ایران برای شراکت راهبردی که طی سال‌ها با چین ایجاد و تقویت کرده‌ایم، اهمیت و ارزش ویژه‌ای قائل است.

تصمیم‌هایی که امروز اتخاذ می‌شوند، بر توازن راهبردی آینده در منطقه تأثیرگذار خواهند بود و پیامدهای بیشمار و گسترده‌ای در پی خواهند داشت. »

وی افزود: «چهار اصل صلح که رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ مطرح کرده است، اهمیت کلیدی دارند.»

