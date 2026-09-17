پیام عراقچی پس از سفر به چین
عباس عراقچی درباره سفر خود به چین نوشت: «ایران برای شراکت راهبردی که طی سالها با چین ایجاد و تقویت کردهایم، اهمیت و ارزش ویژهای قائل است.»
کد خبر: ۱۳۹۴۷۳۱| |
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به گزارش تابناک؛ عباس عراقچی پس از دیدار با وزیر خارجه چین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: « رایزنیهای موفقی را در چین با شرکای خود انجام دادم. »
عراقچی تاکید کرد: «ایران برای شراکت راهبردی که طی سالها با چین ایجاد و تقویت کردهایم، اهمیت و ارزش ویژهای قائل است.
تصمیمهایی که امروز اتخاذ میشوند، بر توازن راهبردی آینده در منطقه تأثیرگذار خواهند بود و پیامدهای بیشمار و گستردهای در پی خواهند داشت. »
وی افزود: «چهار اصل صلح که رئیسجمهور شی جینپینگ مطرح کرده است، اهمیت کلیدی دارند.»
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