دزدی از داوران در بازی لیگ دسته اول فوتبال

برای تیم داوری دیدار روز گذشته بعثت کرمانشاه و نفت و گاز گچساران که روز گذشته در کرمانشاه برگزار شد اتفاق عجیبی رخ داد؛ داوران این مسابقه وقتی بین دو نیمه به رختکن رفتند با در شکسته شده و سرقت اموال‌شان رو‌به‌رو شدند.

به گزارش تابناک؛ در دومین روز از هفته نخست فصل جدید رقابت‌های لیگ دسته اول، عصر روز چهارشنبه 25 شهریورماه، دیداری بین دو تیم بعثت کرمانشاه و نفت ‌و گاز گچساران برگزار شد؛ دیداری که درون زمین هیچ گل و برنده‌ای نداشت اما بیرون زمین شاهید اتفاقی باورنکردنی بود.

قضاوت این بازی بر عهده تیم داوری مصطفی بینش (داور وسط)، سامان قلاوند و محمد حیدری (کمک‌ها) و حجت قپانوری (داور چهارم) بود. کسانی که در متن حاشیه بزرگ این بازی قرار گرفتند و با شوکی عجیب مواجه شدند.

داوران بازی پس از سوت پایان نیمه اول، روانه رختکن شدند تا دقایقی را به استراحت بپردازند، اما با صحنه‌ای باورنکردنی مواجه شدند: درب چوبی رختکن شکسته شده بود و سارقان با ورود به داخل اتاق، تمام وسایل ارزشمند تیم داوری را سرقت کرده بودند!

طی این سرقت، اموالی شامل حلقه ازدواج، گوشی تلفن همراه و مبالغ هنگفتی پول نقد از درون کیف و مدارک داوران به سرقت رفت؛ اموالی که طبق برآوردهای اولیه، ارزش مالی آنها به بیش از 500 میلیون تومان می‌رسد.



اکنون پرسش این است که چه کسی مسئول تامین امنیت داوران و رختکن است؟

مصطفی بینش، داور وسط این دیدار ابعاد تازه و تکان‌دهنده‌ای از این حادثه و شرایط اسفبار رختکن را افشا کرد. او گفت: «بین دو نیمه وقتی وارد رختکن شدیم، دیدیم درب را شکسته‌اند و وارد اتاق شده‌اند. گوشی موبایل همکارم آقای حیدری، حلقه ازدواج آقای قپانوری و تمام پول‌های نقد داخل کیف و مدارک من را بردند. این‌ها به کنار، سوال اساسی ما این است که تأمین امنیت رختکن داوران واقعاً بر عهده کیست؟ فدراسیون، هیأت فوتبال یا تیم میزبان؟ چه کسی این رختکن را تأیید کرده بود؟ رختکنی که نه سرویس بهداشتی داشت، نه حمام و درب آن هم یک درب چوبی ساده بدون کلید و قفل درست‌وحسابی بود!»

او در ادامه با اشاره به عدم تناسب دستمزد داوران با خسارت وارده گفت: «اجرت فدراسیون به ما برای قضاوت این بازی فقط 5 میلیون تومان است که با کسر مالیات، 4 و نیم میلیون تومان می‌شود. این در حالی است که هزینه رفت ‌و برگشت ما به تهران نزدیک 9 میلیون تومان شده است! فقط از من نزدیک 90 میلیون تومان پول نقد بردند و ارزش گوشی و حلقه طلای همکارانم هم بیش از 300 میلیون تومان است. اصلا نمی‌دانیم حرفمان را به چه کسی بزنیم.»

تیم داوری که از این اتفاق شوکه شده بودند، ابتدای نیمه دوم اعلام کردند تا زمان مشخص شدن تکلیف وسایل مسروقه و حضور نیروهای انتظامی، حاضر به ادامه بازی نیستند. این مساله باعث وقفه 40 دقیقه‌ای در جریان مسابقه شد.

در نهایت با وساطت مسئولان و دادن وعده تعهد برای جبران کامل خسارت داوران، نیمه دوم بازی برگزار شد. اما طبق پیگیری‌های انجام ‌شده، پس از پایان مسابقه هیچ فرد یا مسئولی پاسخگوی مال‌ باختگان نبوده و تیم داوری بدون دستیابی به وسایل خود و در بلاتکلیفی مطلق، ورزشگاه را ترک کرده‌اند.

وقوع چنین حادثه‌ای در همان هفته نخست لیگ یک، فارغ از جنبه حقوقی و کیفری، می‌تواند شرایط میزبانی را هم زیر سوال ببرد. به نظر می‌رسد فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی باید هرچه سریعتر به این پرونده ورود کرده و نسبت به ابعاد مختلف ماجرا رسیدگی جدی داشته باشند.

منبع: ورزش سه