وضعیت ترافیک جاده چالوس و آزادراه تهران شمال

رئیس پلیس راه راهور فراجا از آخرین وضعیت جوی ترافیکی محور های شمالی و نیز ترافیک سنگین در جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال خبر داد.

به گزارش تابناک؛ سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به اینکه برای امروز صبح ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه گزارش شده است، اظهار کرد: همچنین در آزادراه تهران - شمال مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل انتهای تونل البرز تا انتهای آزادراه ترافیک سنگین است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن ، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت) ، محور چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیر (شمال به جنوب) را روان اعلام کرد و گفت: محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی است.

سرهنگ محبی در ادامه افزود: در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک نیز ترافیک نیمه سنگین اعلام شده است.

وی با اشاره به موج سفرهای روزهای پایانی تابستان از مسافران خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی اطلاع کسب کنند و با مدیریت زمان سفر، از ایجاد تراکم و توقف‌های طولانی در مسیر جلوگیری کنند.

منبع: ایسنا