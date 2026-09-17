En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

وضعیت ترافیک جاده چالوس و آزادراه تهران شمال

رئیس پلیس راه راهور فراجا از آخرین وضعیت جوی ترافیکی محور های شمالی و نیز ترافیک سنگین در جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۲۷
| |
2 بازدید
ترافیک جاده های شمال

به گزارش تابناک؛ سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به اینکه برای امروز صبح ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه گزارش شده است، اظهار کرد: همچنین در آزادراه تهران - شمال مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل انتهای تونل البرز تا انتهای آزادراه ترافیک سنگین است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن ، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت) ، محور چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیر (شمال به جنوب) را روان اعلام کرد و گفت: محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی است.

سرهنگ محبی در ادامه افزود: در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک نیز ترافیک نیمه سنگین اعلام شده است.

وی با اشاره به موج سفرهای روزهای پایانی تابستان از مسافران خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی اطلاع کسب کنند و با مدیریت زمان سفر، از ایجاد تراکم و توقف‌های طولانی در مسیر جلوگیری کنند.
منبع: ایسنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترافیک جاده های شمال جاده چالوس آزادراه شمال ترافیک ترافیک جاده ای پلیس راهور وضعیت ترافیک
وقتی آرامش را تور می‌کنند!/ پشت پرده تورهای هیلینگ و پاکسازی
ترامپ از عجایب روزگار است/ شهادت شهید رئیسی طبیعی نبود/ قائم پناه مثل برادر پزشکیان است! / تجمعات شبانه نیازمند آسیب شناسی هستند
تنها زن ایرانی قربانی یازدهم سپتامبر/ القاعده چه تأثیری بر روابط ایران و آمریکا گذاشت؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترافیک سنگین در محورهای شمالی/جاده چالوس یکطرفه شد
جاده چالوس باز شد
جاده چالوس بسته شد
اینفوگرافیک | بدترین شهرهای جهان از نظر هدرفت زمان در ترافیک
آخرین وضعیت ترافیک در محورهای شمالی
جاده چالوس یکطرفه شد
وضعیت ترافیکی شهر مرزن آباد همزمان با تعطیلات
جاده معروف یک‌طرفه شد
جاده چالوس از ساعت ۱۶ امروز یک‌طرفه می‌شود
محدودیت موقتی در جاده کرج ـ چالوس + جزییات
پاسخ شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی به اظهارات چمران
تمهیدات ترافیکی جشن میلاد پیامبر اکرم(ص)
ترافیک سنگین در محور‌های چالوس و آزادراه تهران-شمال
هشدار برای مسافران جاده چالوس و قزوین-کرج
تصاویر غیرمنتظره از وضعیت عجیب فیلبند
تغییر ساعت کاری مراکز معاینه فنی
دربی تهران ترافیک را وارد اصفهان کرد
ترافیک سنگین در محورهای شمالی منتهی به تهران
جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال بسته شد
آخرین وضعیت جاده‌های شمالی
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۲۵۶ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۲۰۱ نظر)
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۵۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۳۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۲ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۱۱۲ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۸۱ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۷۸ نظر)
اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»  (۷۷ نظر)
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!  (۶۵ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
جنجال در آغوش گرفتن خانم و آقای بازیگر روی صحنه!  (۴۹ نظر)
طرح «عدم کفایت نماینده مجلس»  (۴۷ نظر)
تصاویر بوسه پسر ریما رامین فر به او در جشنواره ونیز  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005qpb
tabnak.ir/005qpb