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دولت مغرب سطح روابط خود با رژیم اسرائیل را ارتقا داد

دولت مغرب روابط خود با رژیم صهیونیستی را به سطح «سفارت» ارتقا داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۱۹
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مغرب

در اقدامی که دهن‌کجی آشکار به آرمان فلسطین و مردم مظلوم غزه محسوب می‌شود، واشنگتن، تل‌آویو و رباط در بیانیه‌ای مشترک از ارتقای سطح روابط دیپلماتیک میان مغرب و رژیم صهیونیستی به سطح «سفارت» و آغاز تبادل سفرا خبر دادند.

این توافق ننگین در حالی صورت می‌گیرد که ماشین جنگی رژیم صهیونیستی همچنان به ارتکاب جنایات جنگی، نسل‌کشی و تخریب گسترده در نوار غزه ادامه می‌دهد.

منبع: تسنیم

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