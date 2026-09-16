دولت مغرب سطح روابط خود با رژیم اسرائیل را ارتقا داد
دولت مغرب روابط خود با رژیم صهیونیستی را به سطح «سفارت» ارتقا داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۱۹| |
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در اقدامی که دهنکجی آشکار به آرمان فلسطین و مردم مظلوم غزه محسوب میشود، واشنگتن، تلآویو و رباط در بیانیهای مشترک از ارتقای سطح روابط دیپلماتیک میان مغرب و رژیم صهیونیستی به سطح «سفارت» و آغاز تبادل سفرا خبر دادند.
این توافق ننگین در حالی صورت میگیرد که ماشین جنگی رژیم صهیونیستی همچنان به ارتکاب جنایات جنگی، نسلکشی و تخریب گسترده در نوار غزه ادامه میدهد.
منبع: تسنیم
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