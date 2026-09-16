ریزش ۴۹۰ میلیارد دلاری سهام آمریکا پس از اقدام ترامپ

جنگ ایران آمریکا را مجبور به افزایش نرخ بهره کرد.

به گزارش تابناک، فدرال رزرو آمریکا با افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره آمریکا را به ۴ درصد افزایش داد. این نخستین افزایش نرخ بهره از سال ۲۰۲۳ است.

این افزایش ترمز جلوگیری از رکود در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ را کشید.

بلافاصله پس از این اقدام، ۴۹۰ میلیارد دلار از ارزش سهام آمریکا در تنها ۲۵ دقیقه از بین رفت.

سه سال است که نرخ بهره آمریکا تغییر نکرده بود و پیش از این ترامپ برای جلوگیری از بالارفتن نرخ بهره که شعار انتخاباتی وی بود، با فشار سیاسی رئیس فدرال رزرو را تغییر داد.

جنگ ایران از مسیر شوک انرژی آمریکا را در دو راهی رکود و تورم قرار داده و حالا تصمیم به افزایش نرخ بهره می‌تواند اقتصاد آمریکا را با رکود سنگین مواجه کند.