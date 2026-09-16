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افشای دروغ سعودی‌ها در سناریوی ساختگی علیه مکه

در حالی که سعودی‌ها با هدف جلب حمایت کشورهای اسلامی و تحریک احساسات مسلمانان مدعی حمله پهپادی یمن به مکه شده بودند، روزنامه‌نگار صهیونیست از ابعاد این سناریوی ساختگی پرده برداشت.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۱۴
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پهپاد

«ادی کوهن»، روزنامه‌نگار و تحلیلگر صهیونیست به نقل از منبع اطلاعاتی غربی فاش کرد که حکومت آل‌سعود یک پهپاد چینی را با هدف جا زدن آن به عنوان پهپاد یمنی در آسمان مکه مکرمه به پرواز درآورده و سپس آن را به قصد جلب محکومیت از سوی کشورهای اسلامی و اعطای بُعد دینی به جنگ علیه انصارالله یمن ساقط کرده است.

کوهن افزود سعودی‌ها به دنبال کشاندن پای کشورهای اسلامی به‌ ویژه پاکستان و ترکیه به جنگ علیه یمن هستند به خصوص پس از آنکه آنکارا و اسلام‌آباد پیمان مکه را نقض کرده و ریاض را تنها گذاشتند.

در پی این ادعای کذب سعودی‌ها چندین کشور عربی همسو با ریاض نظیر بحرین، دولت لبنان و مصر در اقدامی هماهنگ، حمله پهپادی به مکه را محکوم کردند.

کسانی به مکه حمله کردند که پرده کعبه را به جفری اپستین هدیه دادند!

در همین ارتباط، محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تصریح کرد: یاوه‌گویی‌ها درباره هدف قرار دادن مکه از سوی یمن، کذب محض است، ما از کسانی که پرده کعبه را به جفری اپستین هدیه دادند، دلسوزتر نسبت به مقدسات هستیم.

الفرح افزود: عربستان سعودی در یک تنگنای واقعی قرار دارد و با بهانه‌ای دروغین، جامعه بین‌المللی را برای انحراف اذهان از شکست خود، مورد تحریک قرار داده است.

وی تصریح کرد: راه‌حل کاملا روشن است؛ توقف تجاوزات، رفع محاصره، رها کردن یمن به حال خود، و جبران خسارات سال‌های جنگ و ویرانی.

«حزام الاسد»، عضو دیگر شورای سیاسی انصارالله هم در واکنش به این اکاذیب عربستان تصریح کرد: نیروهای مسلح ما به یاری و تأیید خداوند متعال، به هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی و تأسیسات نفتی و حیاتی آل سعود ادامه خواهند داد، حتی اگر در هر یک از این تأسیسات، ماکت‌هایی از کعبه قرار دهند.

الاسد تاکید کرد: ما یمنی‌ها به عنوان اهل ایمان و حکمت و نوادگان انصار و مدافعان مقدسات، دلسوزتر از بردگان اپستین، ترامپ و نتانیاهو به حرمین شریفین هستیم.

ادعای عربستان در حمله پهپادی یمن به مکه در حالی مطرح می‌شود که مزدوران وابسته به آل سعود در نتیجه عملیات دولت مستقر در صنعاء ضمن تحمل شکست‌های متوالی و با دادن تلفات و خسارات سنگین از مناطق گسترده‌ای در جنوب و ساحل یمن از جمله تنگه باب المندب اخراج شده‌اند.

منبع: فارس

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عربستان یمن حمله مکه پهپاد
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