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کد خبر:۱۳۹۴۷۱۳
کد خبر:۱۳۹۴۷۱۳
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نبض خبر

فناوری اطلاعات؛ سرزمین فرصت‌های تازه برای کسب‌وکار

با فرهاد کرم‌زاده، مدیرعامل شرکت تدبیرپرداز دلسا از شرکت‌های زیرمجموعه شاتل، درباره مسیر ورود به حوزه فناوری اطلاعات، تجربه رشد حرفه‌ای، فرصت‌های کارآفرینی در صنعت فناوری و چالش‌های توسعه کسب‌وکار صحبت کردیم. کرم‌زاده در صحبت‌های خود به اهمیت یادگیری مداوم، سرمایه‌گذاری روی مهارت‌های تخصصی و نرم، استفاده از تجربه افراد باتجربه، خودشناسی، درس گرفتن از اشتباهات، اصلاح مسیر و استمرار در رشد فردی و حرفه‌ای اشاره کرد. او همچنین درباره ظرفیت‌های فناوری اطلاعات برای نسل جوان و فرصت‌هایی که عصر تحول دیجیتال برای کارآفرینی ایجاد کرده است صحبت کرد. فیلم کامل این مصاحبه را که توسط مرضیه محمدی، فعال حوزه کارآفرینی و نوآوری، انجام شده است، مشاهده می‌کنید.
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برچسب‌ها:
کسب و کار فناوری اطلاعات اقتصاد ویدیو
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