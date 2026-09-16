با فرهاد کرم‌زاده، مدیرعامل شرکت تدبیرپرداز دلسا از شرکت‌های زیرمجموعه شاتل، درباره مسیر ورود به حوزه فناوری اطلاعات، تجربه رشد حرفه‌ای، فرصت‌های کارآفرینی در صنعت فناوری و چالش‌های توسعه کسب‌وکار صحبت کردیم. کرم‌زاده در صحبت‌های خود به اهمیت یادگیری مداوم، سرمایه‌گذاری روی مهارت‌های تخصصی و نرم، استفاده از تجربه افراد باتجربه، خودشناسی، درس گرفتن از اشتباهات، اصلاح مسیر و استمرار در رشد فردی و حرفه‌ای اشاره کرد. او همچنین درباره ظرفیت‌های فناوری اطلاعات برای نسل جوان و فرصت‌هایی که عصر تحول دیجیتال برای کارآفرینی ایجاد کرده است صحبت کرد. فیلم کامل این مصاحبه را که توسط مرضیه محمدی، فعال حوزه کارآفرینی و نوآوری، انجام شده است، مشاهده می‌کنید.