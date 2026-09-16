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بلایی که بابت تحریم ایران سر اسکات بسنت آوردند
اسکات بسنت در رستورانی مشغول غذا خوردن است که زنی از جای خود بلند میشود و میگوید: «بیایید برای مردی دست بزنیم که با آرامش مشغول غذا خوردن است، در حالی که مردم در سراسر جهان، در نتیجه تحریمهایی که او از آنها حمایت میکند، با گرسنگی دستوپنجه نرم میکنند. او مسئول مرگ سالانه ۶۰۰ هزار نفر در نتیجه این تحریمهاست. چند نفر دیگر باید بهخاطر خونی که بر دستان شماست، جان خود را از دست بدهند؟» ایزابلا جاویدان، ایرانی دیگری که در حین سوگند اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در کنگره، صحبتهای او را قطع کرده و به تحریمهای آمریکا علیه ایران و کوبا اعتراض کرد. ویدیوهایی که از این اوضاع بسنت منتشر شده را میبینید.
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