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تایید حکم قصاص کارفرما به جرم قتل کارگر

مرد کارفرما که متهم است کارگرش را به خاطر ترک کار به قتل رسانده است با تایید حکم قصاصش از سوی دیوان عالی کشور یک قدم دیگر به مرگ نزدیک شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۰۶
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متهم

به گزارش تابناک، دو سال قبل درگیری خونینی در یک کارگاه به ماموران گزارش داده شد.

تحقیقات نشان داد این درگیری بین کارگر و کارفرما بوده است و بعد از یک جدال خونین مرد کارگر زخمی شده و به بیمارستان انتقال یافته است. ساعاتی بعد خبر رسید مرد کارگر جان خود را از دست داده است. کارفرمای او به نام جمشید به اتهام قتل بازداشت شد. او ادعا کرد عامل قتل نبوده و نمی‌داند چه کسی مرتکب این قتل شده است.

تحقیقات بعدی نشان داد درگیری مابین جمشید و رسول مرد کارگر به خاطر ساعت کاری بوده است؛ وقتی رسول قبل از پایان ساعت کاری‌اش کارش را ترک کرد جمشید با او درگیر شد، در این درگیری چند نفر دیگر از جمله برادر و برادرزاده جمشید نیز حضور داشتند اما شاهدان گفتند که ضارب جمشید بوده است. 

به این ترتیب کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد در جلسه رسیدگی جمشید در جایگاه قرار گرفت و گفت: من اتهام را قبول ندارم، ضارب من نبودم و نمی‌دانم چه کسی این کار را کرده است. روز حادثه رسول پول یک روز کامل کاری را از من گرفت تا روی لیفتراک کار کند. او باید تا ساعت پنج کار می کرد و بعد کار را تعطیل می‌کرد. ساعت ۱۱صبح بود که گفت دیگر کار نمی‌کند و می‌خواهد برود. من به او گفتم به اندازه یک روز کاری به او پول داده‌ام و باید کار کند. اما قبول نکرد و گفت می‌خواهد برود. سر این موضوع با هم درگیر شدیم.

متهم افزود: من با او درگیر شدم اما نزدمش و فقط از خودم دفاع کردم.

با پایان جلسه دادگاه قضات وارد شور شدند و متهم را به قصاص محکوم کردند. رأی صادره مورد اعتراض متهم قرار گرفت، اما اعتراض وارد دانسته نشد و در نهایت دیوان عالی کشور رأی صادره را تایید کرد. به این ترتیب پرونده به اجرای احکام فرستاده شد.

منبع: اعتمادآنلاین

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کارفرما کارگر درگیری قتل دادگاه حکم قصاص
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