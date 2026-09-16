با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد
به گزارش تابناک، زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به رویکرد مسعود پزشکیان نسبت به موضوع حجاب اظهار کرد: اساساً آقای دکتر پزشکیان مخالف طرح برخورد تهاجمی، مداخله فیزیکی و برخورد عیان با این موضوع بودند و همواره نگاهشان این بود که حجاب یک موضوع فرهنگی است.
وی افزود: پس از توقف این طرح، در مقطعی شاهد توقیف خودروها بودیم و گزارشهای سختی از این موضوع به ما میرسید؛ مواردی که در آن یک زن داخل خودرو حضور داشت و با وجود اینکه پیشتر برای خودرو جریمه یا پیامک مرتبط با حجاب ارسال شده بود، خودرو در یکی از اتوبانها توقیف و به پارکینگ منتقل میشد.
بهروزآذر ادامه داد: در اوایل دولت با موضوعات پیچیدهای از این دست مواجه بودیم که با دستور آقای دکتر پزشکیان، این روند متوقف شد و موارد مربوط نیز پاک شد.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده گفت: در مقطعی تقریباً تمام این جرایم بخشیده شد و خودروهای توقیفشده نیز از پارکینگها خارج و به صاحبانشان تحویل داده شدند.
وی با بیان اینکه موضوع حجاب همچنان در دستور بحث و بررسی بوده است، افزود: اینکه بارها گفته میشود باید برای این موضوع تدبیر شود و درباره آن کار شود، نشان میدهد این مسئله همچنان مورد بحث بوده است.
بهروزآذر در ادامه با اشاره به شرایط جنگ اخیر اظهار کرد: در این جنگ دیدیم که واقعاً همه ما پیش از این دختران ایران را آنگونه که باید ندیده بودیم و متوجه شدیم که چقدر دلهای پاکی داشتند و چقدر ایراندوست بودند.