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ادعای وزیر جنگ اسرائیل درباره غزه و ترورهای هدفمند

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با ادعای اینکه ارتش این رژیم در حال حاضر بر حدود ۷۰ درصد از مساحت نوار غزه کنترل دارد، گفت عملیات‌های هدفمندی را برای ترور مسئولان ارشد جنبش حماس در نوار غزه اجرا می‌کند.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۰۲
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یسرائیل کاتس

به گزارش تابناک، یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه ادعا کرد ارتش این رژیم در حال حاضر کنترل حدود ۷۰ درصد از مساحت نوار غزه را در اختیار دارد.

در ماه مه ۲۰۲۶، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم اعلام کرده بود که به ارتش دستور داده است کنترل خود بر ۷۰ درصد از نوار غزه را در دستور کار قرار دهد.

به گزارش اسکای نیوز، کاتس در ادامه اعتراف کرد ارتش این رژیم با همدستی سازمان امنیت داخلی (شاباک)، عملیات‌های هدفمند و مستمری را برای ترور مسئولان ارشد جنبش حماس در نوار غزه اجرا می‌کند.

ارتش رژیم صهیونیستی و دستگاه امنیت داخلی این رژیم (شاباک) دیشب عنوان کردند، مسئول ارشد حماس را در جنوب غزه ترور کرده است و جزئیات متعاقبا منتشر خواهد شد.

بنا به ادعای شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، فرمانده تیپ رفح وابسته به حماس، هدف این حمله تروریستی بوده است.

همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یسراییل کاتس وزیر جنگ در بیانیه‌ای مشترک مدعی شدند، یکی از فرماندهان برجسته مقاومت جهاد اسلامی به همراه چند نفر دیگر از فرماندهان مقاومت، هفته گذشته در خان یونس واقع در جنوب غزه ترور شدند.

با وجود برقراری آتش‌بس مورد حمایت آمریکا از اکتبر ۲۰۲۵، حملات و بمباران پراکنده رژیم اشغالگر در غزه همچنان وجود دارد. وضعیت انسانی در غزه همچنان بحرانی است و بخش قابل توجهی از جمعیت این منطقه در مناطق متراکم و ساختمان‌های آسیب‌دیده زندگی می‌کنند.

در تازه‌ترین حادثه، فروریختن یک ساختمان آسیب‌دیده در شهر غزه، دست‌کم 11 شهید بر جای گذاشت.

ریزش امروز یک ساختمان مسکونی ۶ طبقه در نوار غزه که پیش از این در حملات رژیم صهیونیستی آسیب دیده بود، موجب شهادت ۱۱ فلسطینی و مفقود شدن ده‌ها نفر دیگر شد.

منبع: ایسنا

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