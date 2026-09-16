مدال طلای کشتی ایران در جام قدیروف روسیه

به گزارش خبرگزاری فارس، مسابقات کشتی آزاد بین‌المللی احمد قدیروف در حالی به میزبانی روسیه برگزار شد که تیم منتخب کشتی کشورمان نیز در این رویداد شرکت کرده بود.

۷ آزادکار به این تورنمنت اعزام شدند که ۲ ملی‌پوش کشورمان در اوزان ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم صاحب مدال طلا و برنز شدند.

مهدی حاجیلوییان در وزن ۹۷ کیلوگرم امشب برای کسب مدال طلا با شمیل تامبیف از روسیه رقابت کرد که به مدال طلا دست یافت.

در ۱۲۵ کیلوگرم هم مرتضی جان‌محمدزاده صاحب مدال برنز شد.

ترکیب ایران به این شرح بود:

۶۵ کیلوگرم: علی‌اصغر سلطانی - امیررضا تیموری‌زاد

۷۰ کیلوگرم: سجاد پیردایه

۷۴ کیلوگرم: علی‌اکبر فضلی

۸۶ کیلوگرم: امیرعلی مسلمی

۹۷ کیلوگرم: مهدی حاجیلوییان

۱۲۵ کیلوگرم: مرتضی جان محمدزاده