عکس: نبض زندگی در زاهدان

خیابان‌ها و بازارهای زاهدان هر روز صحنه رفت‌وآمد مردمی است که در میان فعالیت‌های روزمره، خرید، کار و معاشرت، جریان زندگی شهری را شکل می‌دهند. از بازارهای سنتی و دستفروشان تا رفت‌وآمد شهروندان در معابر، این گزارش تصویری گوشه‌هایی از زندگی روزمره مردم زاهدان را روایت می‌کند.