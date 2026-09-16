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کد خبر: ۱۳۹۴۶۹۹
بازدید: ۲

عکس: نبض زندگی در زاهدان

خیابان‌ها و بازارهای زاهدان هر روز صحنه رفت‌وآمد مردمی است که در میان فعالیت‌های روزمره، خرید، کار و معاشرت، جریان زندگی شهری را شکل می‌دهند. از بازارهای سنتی و دستفروشان تا رفت‌وآمد شهروندان در معابر، این گزارش تصویری گوشه‌هایی از زندگی روزمره مردم زاهدان را روایت می‌کند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری زاهدان سیستان وبلوچستان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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