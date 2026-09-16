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عکس: عیادت پزشکیان از استاد علی موسوی گرمارودی

رئیس‌جمهور در آستانه روز شعر و ادب فارسی، با حضور در بیمارستان محل بستری استاد سیدعلی موسوی گرمارودی، از این شاعر و ادیب پیشکسوت عیادت و از یک عمر تلاش و خدمات او به شعر، زبان فارسی و فرهنگ دینی ایران تجلیل کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۶۹۸
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علی موسوی گرمارودی

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در آستانه روز شعر و ادب فارسی، با حضور در بیمارستان محل بستری استاد سیدعلی موسوی گرمارودی، از این شاعر و ادیب پیشکسوت عیادت و از یک عمر تلاش و خدمات او به شعر، زبان فارسی و فرهنگ دینی ایران تجلیل کرد.

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مسعود پزشکیان رئیس جمهور عیادت علی موسوی گرمارودی استاد ادبیات روز شعر و ادب فارسی
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