تیم بیرانوند برای دوره سربازی قطعی شد
به گزارش تابناک، حاتم احمدی درباره آخرین وضعیت حضور علیرضا بیرانوند در فجرسپاسی برای گذراندن خدمت سربازی، اظهار کرد: طبق اطلاعی که به من دادهاند بیرانوند در تاریخ ۱۶ مهر کمیسیون پزشکی دارد که دلیلش را نمیدانم و پس از آن تکلیف پست کردن دفترچه و زمان اعزام مشخص میشود. این موضوع در حیطه سازمان نظام وظیفه است.
وی افزود: البته ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرده بیرانوند باید به باشگاه فجرسپاسی بیاید. هرچند با توجه به بسته شدن پنجره نقل و انتقالات تا نیم فصل نمیتوانیم از این دروازهبان استفاده کنیم.
مدیرعامل باشگاه فجرسپاسی خاطرنشان کرد: نمیدانم اعزام به خدمت بیرانوند را چه زمانی در نظر میگیرند اما موضوع مسلم این است که بیرانوند باید خدمت خود را در باشگاه فجرسپاسی پشت سر بگذارد. یمن در بیانیهای از انهدام یک فروند پهپاد جاسوسی «وینگ لونگ ۲» عربستان در آسمان مأرب خبر داد.
منبع: فارس