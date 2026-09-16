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هشدار حمله هسته‌ای کره‌شمالی به آمریکا و کره‌جنوبی

وزارت دفاع کره شمالی اعلام کرد اگر اقدامات ایالات متحده و کره جنوبی را تهدیدی برای امنیت خود بداند، ممکن است به اقدام تلافی‌جویانه با حمله هسته‌ای متوسل شود.
کد خبر: ۱۳۹۴۶۹۳
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موشک اتمی

به گزارش تابناک، وزارت دفاع کره شمالی عصر چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: پیونگ‌یانگ تصمیم واشنگتن و سئول برای تقویت سیستم بازدارندگی در برابر تهدیدات کره شمالی را یک چالش امنیتی حیاتی تلقی می‌کند.

طبق گزارش خبرگزاری مرکزی کره شمالی، وزارت دفاع کره شمالی در ادامه تاکید کرد: چنین توافق‌نامه‌هایی میان آمریکا و کره جنوبی را اعلام آشکار رویارویی می‌دانیم. کره شمالی معتقد است که این توافق‌نامه‌ها بهانه‌ای برای استفاده احتمالی از سلاح‌های هسته‌ای و بیوشیمیایی علیه کره شمالی و نشان‌دهنده آمادگی برای جنگ هستند.

ایالات متحده و کره جنوبی در تاریخ ۱۰ سپتامبر در جلسه کمیته پاسخ به تهدیدات سلاح‌های کشتار جمعی توافق کردند که یک سیستم تبادل اطلاعات برای مقابله با حمله احتمالی کره شمالی ایجاد، قابلیت‌های واکنش مشترک را تقویت و آموزش‌های نظامی را تشدید کنند.

وزارت دفاع کره شمالی علنا هشدار داد: پیونگ‌یانگ ممکن است در صورتی که اقدامات واشنگتن و سئول تهدیدی برای امنیت جمهوری دموکراتیک خلق کره تلقی شود، مفاد مربوط به قانون سیاست نیروهای هسته‌ای کشور را تصویب کند.

مقامی از وزارت دفاع کره شمالی گفت: من به شما توصیه می‌کنم که معنای فعال‌سازی این مفاد را تجزیه و تحلیل کنید و این را به عنوان یک هشدار جدی در نظر بگیرید.

در عین حال این وزارتخانه مشخص نکرد که کدام مفاد قانون و تحت چه شرایط خاصی قابل اجرا هستند.

منبع: ایسنا

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کره شمالی هشدار آمریکا کره جنوبی حمله هسته ای جنگ اتمی
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