عکس: سرنگونی و لاشه جنگنده F-15 سعودی در مأرب
سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیانیهای را در مورد ساقط کردن جنگنده F۱۵ عربستان سعودی در هنگام انجام اقدامات خصمانه در حریم هوایی استان مأرب صادر و اعلام کرد که ساقطکردن این جنگنده با یک موشک زمین به هوا بومی صورت گرفت.
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برچسبها:عکس بین الملل یمن انصارلله
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