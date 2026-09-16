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کد خبر: ۱۳۹۴۶۸۹
بازدید: ۶۰۰

عکس: سرنگونی و لاشه جنگنده F-15 سعودی در مأرب

سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیانیه‌ای را در مورد ساقط کردن جنگنده F۱۵ عربستان سعودی در هنگام انجام اقدامات خصمانه در حریم هوایی استان مأرب صادر و اعلام کرد که ساقط‌کردن این جنگنده با یک موشک زمین به هوا بومی صورت گرفت.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل یمن انصارلله
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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