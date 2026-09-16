لغو پروازهای ماهان به ترکیه و عمان

شرکت هواپیمایی ماهان از لغو پروازهای خود از مبدا ایران به مقصد ترکیه و عمان خبر داد، این در حالی است که بر اساس مشاهدات ایسنا از سایت‌های معتبر، پرواز سایر شرکت‌های هواپیمایی در این مسیرها همچنان برقرار است.

به گزارش تابناک، بر اساس اطلاعیه شرکت هواپیمایی ماهان به آژانس‌های مسافرتی و بنا بر اعلام مراجع ذی‌صلاح کشور ترکیه، پروازهای این شرکت از مبدا ایران به مقصد استانبول و آنکارا و بالعکس، از ۳۰ شهریور تا اطلاع ثانوی انجام نخواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است که آخرین پروازهای ماهان در مسیرهای تهران - استانبول، تهران - آنکارا و بالعکس، ۲۹ شهریور انجام می‌شود.

همچنین ماهان اعلام کرده که بنا بر اعلام مراجع هوانوردی ذی‌صلاح کشور عمان، پروازهای تهران - مسقط این شرکت نیز از ۲۶ شهریور تا اطلاع ثانوی لغو خواهد شد.

با این حال، توقف پروازهای ماهان در این مسیرها به معنای توقف پروازهای ایران به ترکیه و عمان نیست و بر اساس مشاهدات ایسنا از سایت‌های معتبر فروش بلیت هواپیما تا زمان انتشار این گزارش، پروازهای سایر شرکت‌های هواپیمایی در مسیرهای استانبول و مسقط همچنان در برنامه قرار داشته و عرضه بلیت آنها ادامه دارد.