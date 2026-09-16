به گزارش تابناک، جشن ازدواج ۱۱۰ زوج‌جوان تهرانی با عنوان دل‌آرام شهر سه‌شنبه بیست‌وچهارم شهریورماه ۱۴۰۵- با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران، محمدامین توکلی‌زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردارتهران و عبدالمجید رحمانی، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران وجمعی از مدیران شهری و اعضای شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.

در این مراسم رحمانی با تأکید بر استفاده از ظرفیت مجموعه‌های مردمی و دستگاه‌های مختلف در این حوزه اظهار کرد: اقدامات شهرداری تهران صرفاً متکی بر ظرفیت‌های درون‌سازمانی نیست و تلاش می‌کنیم از ظرفیت مجموعه‌های مختلف دستگاهی و به‌ویژه ظرفیت‌های مردمی استفاده کنیم.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به فعالیت گروه‌های مردمی در حوزه ازدواج گفت: در همین برنامه‌ای که امروز در خدمت عزیزان هستیم، نمایشگاه جانبی نیز برپا شده و مجموعه‌های حاضر در آن عمدتاً گروه‌های مردمی هستند که به صورت داوطلبانه در حوزه ازدواج، تسهیل‌گری و واسطه‌گری ازدواج فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اقدامات انجام‌شده در حوزه ازدواج توسط همین گروه‌های مردمی صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم آمار دقیقی ارائه کنیم باید زحمات و فعالیت‌های این عزیزان نیز در نظر گرفته شود چرا که نقش اصلی در بسیاری از این اقدامات بر عهده گروه‌های مردمی است و شهرداری تهران بیشتر نقش ترویجی، تسهیل‌گری و تبلیغی را ایفا می‌کند. با این حال، برآورد ما این است که طی سال گذشته و امسال، مجموعه شهرداری تهران برای حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ زوج جوان، برنامه‌ریزی و اقدامات حمایتی انجام داده و به‌صورت مستقیم در برگزاری مراسم ازدواج یا حمایت از این زوج‌ها مشارکت داشته است.

رحمانی در پایان با تبریک این مناسبت، بر تداوم حمایت‌های مدیریت شهری از ازدواج جوانان، تقویت مشارکت گروه‌های مردمی و حرکت در مسیر پایداری خانواده تأکید کرد.

مریم اردبیلی، رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران نیز در حاشیه مراسم در جمع اصحاب رسانه بیان داشت: هیچ اتفاقی ارزشمندتر از این نیست که یک زوج مناسب در کنار یکدیگر قرار بگیرند و یک خانواده شکل بگیرد چرا که خانواده، ارزشمندترین نهاد در نگاه فرهنگی و بومی ماست و بسیاری از خیرها، برکت‌ها، رزق و روزی و اتفاقات ارزشمند زندگی از مسیر شکل‌گیری یک خانواده آغاز می‌شود.

وی با اشاره به رویکرد مدیریت شهری تهران در حمایت از خانواده‌های جوان تصریح کرد: در شهرداری تهران و در مجموعه مدیریت شهری، آرزو و تلاش ما این است که پس از تشکیل خانواده، برای زوج‌های جوان تهرانی هر آنچه از دستمان برمی‌آید فراهم کنیم و در مسیر آغاز و تداوم زندگی مشترک در کنار آنها باشیم.

جشن ازدواج ۱۱۰ زوج جوان تهرانی با عنوان «دل‌آرام شهر» شامگاه سه‌شنبه ۲۴ شهریورماه همزمان با شب ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در برج میلاد تهران برگزار شد.