نبض خبر
جنگی اعلامنشده علیه جهان اسلام در جریان است!
الهام علیاف، رئیسجمهور آذربایجان در اظهارات غیرمنتظره گفت: «ببینید، پارلمان اروپا متشکل از چنین اسلامستیزانی است و این موضوع باید همواره مورد توجه و تأکید قرار گیرد... جنگی اعلامنشده علیه دین ما و علیه جهان اسلام در جریان است و اسلامستیزی تنها بخش کوچکی از آن محسوب میشود؛ اقداماتی نظیر نادیده گرفتن جهان اسلام، بیاعتبار ساختن آن و همتراز دانستن آن با تروریسم... آیا تصور میکنید اقدامات توهینآمیز علیه ارزشهای ما و قرآن کریم تصادفی رخ میدهند؟ خیر؛ این یک سیاست عامدانه است...» اظهارات علی اف را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر الهام علی اف ویدیو جهان اسلام اسلام ستیزی