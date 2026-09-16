الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان در اظهارات غیرمنتظره گفت: «ببینید، پارلمان اروپا متشکل از چنین اسلام‌ستیزانی است و این موضوع باید همواره مورد توجه و تأکید قرار گیرد... جنگی اعلام‌نشده علیه دین ما و علیه جهان اسلام در جریان است و اسلام‌ستیزی تنها بخش کوچکی از آن محسوب می‌شود؛ اقداماتی نظیر نادیده گرفتن جهان اسلام، بی‌اعتبار ساختن آن و هم‌تراز دانستن آن با تروریسم... آیا تصور می‌کنید اقدامات توهین‌آمیز علیه ارزش‌های ما و قرآن کریم تصادفی رخ می‌دهند؟ خیر؛ این یک سیاست عامدانه است...» اظهارات علی اف را می‌بینید و می‌شنوید.