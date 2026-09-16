یارانه شهریور ۱۴۰۵ این دهکها واریز شد
سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلامکرد: یارانه نقدی مرحله ۱۸۷ مربوط به شهریورماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوارهای دهکهای اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۶۸۱| |
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به گزارش تابناک، یارانه نقدی مرحله ۱۸۷ مربوط به شهریورماه سال جاری به مبلغ ۱۱۰ هزار و ۹۶۹ میلیارد ریال به حساب ۱۰ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۵۹۵ نفر از سرپرستان خانوارهای دهکهای اول تا سوم واریز و قابل برداشت است.
این پرداخت با اعمال کسورات مربوط به اقساط تسهیلات و تعهدات مالی سرپرستان خانوار، از جمله تسهیلات وام اربعین، تسهیلات کرونا و خریدهای اعتباری انجام شده است.
منبع: سازمان هدفمندسازی یارانهها
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