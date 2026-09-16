سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام‌کرد: یارانه نقدی مرحله ۱۸۷ مربوط به شهریورماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت شد.

به گزارش تابناک، یارانه نقدی مرحله ۱۸۷ مربوط به شهریورماه سال جاری به مبلغ ۱۱۰ هزار و ۹۶۹ میلیارد ریال به حساب ۱۰ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۵۹۵ نفر از سرپرستان خانوارهای دهک‌های اول تا سوم واریز و قابل برداشت است.

این پرداخت با اعمال کسورات مربوط به اقساط تسهیلات و تعهدات مالی سرپرستان خانوار، از جمله تسهیلات وام اربعین، تسهیلات کرونا و خریدهای اعتباری انجام شده است.

منبع: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها