داشتن رژیم غذایی سرشار از آنتی‌اکسیدان‌ها، ویتامین‌ها و سایر مواد مغذی می‌تواند به ارتقای سلامت کلیه کمک کند.

به گزارش تابناک؛ اگر به بیماری کلیوی مبتلا هستید، گنجاندن انواع میوه‌ها در رژیم غذایی می‌تواند مفید باشد، مشروط بر اینکه حاوی مقادیر بیش‌ازحد پتاسیم و فسفر نباشند.

اگر می‌خواهید بدانید کدام میوه برای سلامت کلیه بهترین است، گزینه‌های زیر برجسته هستند، زیرا به کاهش التهاب و حمایت از عملکرد کلی کلیه‌ها کمک می‌کنند، بدون آنکه بدن را با مواد معدنی‌ای که دفع آنها برای کلیه‌های آسیب‌دیده دشوار است، بیش‌ازحد درگیر کنند.

با این حال، «بهترین میوه برای سلامت کلیه» ممکن است بسته به شرایط جسمانی هر فرد متفاوت باشد؛ بنابراین مشورت با پزشک یا متخصص تغذیه برای دریافت راهنمایی‌های اختصاصی و متناسب با وضعیت شما اهمیت دارد.

اگر به بیماری شدید کلیوی مبتلا هستید یا دیالیز می‌شوید، باید توصیه‌های غذایی پزشک خود را به‌دقت رعایت کنید.

مهم‌ترین میوه‌های مفید برای سلامت کلیه‌ها

۱. توت‌فرنگی

حاوی دو نوع ترکیب فنولی (آنتوسیانین‌ها و الاژیتانین‌ها) است که عملکرد کلیه را بهبود می‌بخشند.

سرشار از آنتی‌اکسیدان‌هایی است که به محافظت از بدن در برابر آسیب‌های اکسیداتیو کمک می‌کنند.

منبعی عالی برای ویتامین C، منگنز و فیبر محسوب می‌شود.

دارای خواص ضدسرطانی و ضدالتهابی است که به ارتقای سلامت کلی بدن کمک می‌کند.

۲. کِرن‌بری

سرشار از خواص ضدالتهابی و ضدباکتریایی است که برای افراد مبتلا به بیماری‌های کلیوی یا عفونت‌های دستگاه ادراری مفید است.

۳. بلوبری

یک پیمانه بلوبری حاوی ۱۱۴ میلی‌گرم پتاسیم و ۱۸ میلی‌گرم فسفر است؛ این ویژگی آن را به انتخابی عالی در میان میوه‌های کم‌پتاسیم و یکی از بهترین میوه‌ها برای سلامت کلیه تبدیل می‌کند.

سرشار از آنتی‌اکسیدان‌ها و مواد مغذی گیاهی به نام آنتوسیانیدین است که التهاب را کاهش داده و به سلامت کلیه‌ها کمک می‌کنند.

منبع خوبی برای ویتامین C و منگنز است که از سلامت استخوان‌ها و پوست حمایت کرده و به کاهش علائم پیری کمک می‌کنند. انواع توت، به‌ویژه بلوبری، از جمله میوه‌های مفید برای سلامت کلیه و کبد هستند؛ زیرا حاوی پلی‌فنول‌هایی هستند که به محافظت از کبد و بهبود عملکرد کلی اندام‌های بدن کمک می‌کنند.

۴. تمشک

سرشار از مواد مغذی گیاهی موسوم به «اسید الاژیک» است که به خنثی‌سازی رادیکال‌های آزاد در بدن و جلوگیری از آسیب سلولی کمک می‌کنند.

حاوی فلاونوئید‌هایی است که برای بهبود عملکرد کلیه مفید بوده و می‌توانند رشد سلول‌های سرطانی را کاهش دهند.

منبعی عالی از منگنز، ویتامین‌های B و C، فیبر و فولات است.

۵. سیب

یک عدد سیب متوسط حاوی ۱۹۵ میلی‌گرم پتاسیم و ۲۰ میلی‌گرم فسفر است.

ممکن است به کاهش سطح کلسترول و قند خون و همچنین رفع یبوست کمک کند.

خواص ضدالتهابی و محتوای بالای فیبر آن به بهبود عملکرد کلیه کمک می‌کند.

۶. انگور

یک پیمانه انگور حاوی ۲۸۸ میلی‌گرم پتاسیم و ۳۰ میلی‌گرم فسفر است.

منبع خوبی از ویتامین‌های C و K است (کمبود این ویتامین‌ها با بیماری کلیوی مرتبط است).

فیبر بالایی دارد و حاوی مقادیر کمی از مواد معدنی مانند مس، منگنز و منیزیم است.

انگور و آب انگور جزو مواد غذایی کم‌پتاسیم محسوب می‌شوند و به همین دلیل میوه‌ای مناسب برای سلامت کلیه هستند.

۷. آناناس

گزینه‌ای غذایی با پتاسیم پایین که به کاهش فشار خون کمک می‌کند؛ فشار خون بالا یکی از عوارض شایع بیماری‌های شدید کلیوی است.

حاوی بروملین (آنزیم گوارشی) است که به حل شدن سنگ‌های کلیه در بدن کمک می‌کند. آناناس خاصیت ادرارآوری دارد و به دفع مواد زائد بدن، از جمله کراتینین، کمک می‌کند؛ از این رو، انتخابی عالی برای کسانی است که به دنبال میوه‌ای مناسب برای مدیریت سطح کراتینین کلیه هستند.

فیبر بالایی دارد و از سلامت قلب حمایت می‌کند (مشکلات قلبی در افراد تحت دیالیز شایع است).

منبع خوبی برای تأمین ویتامین C است که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند.

۸. لیمو

هرچه میزان ویتامین C در رژیم غذایی شما بیشتر باشد، برای کلیه‌هایتان مفیدتر است. لیمو سرشار از ویتامین C هستند. مصرف روزانه آب‌لیموی رقیق‌شده ممکن است به کاهش خطر تشکیل سنگ کلیه کمک کند.

از جمله میوه‌های دیگری که ممکن است برای ارتقای سلامت کلیه توصیه شوند، می‌توان به این موارد اشاره کرد: گلابی، هلو، شلیل، نارنگی، آلو، هندوانه و گیلاس.

از آنجا که میزان مناسب مصرف میوه‌ها از فردی به فرد دیگر متفاوت است، برای دریافت توصیه درباره مقدار میوه مصرفی، با پزشک یا متخصص تغذیه خود مشورت کنید.

برای بیماران کلیوی، میزان مصرف میوه باید متناسب با مرحله بیماری کلیوی تنظیم شود؛ اما توصیه کلی، مصرف ۲ تا ۳ وعده میوه کم‌پتاسیم و سرشار از آنتی‌اکسیدان در روز است.

مصرف کامل میوه، فیبر مورد نیاز بدن را تأمین می‌کند؛ چیزی که در آب‌میوه‌ها وجود ندارد. این فیبر به کند شدن جذب کربوهیدرات‌ها کمک کرده و از افزایش ناگهانی قند خون جلوگیری می‌کند؛ که عاملی حیاتی برای افراد مبتلا به دیابت است.

میوه‌های مفید برای کلیه و دیابت شامل سیب، انواع توت، انگور و کرنبری هستند که پتاسیم و قند کمی دارند و گزینه‌هایی ایمن و سودمند برای مدیریت هر دو بیماری محسوب می‌شوند.

کدام میوه‌ها برای کلیه مضرند

در بحث سلامت کلیه، میوه‌ها می‌توانند هم مفید و هم مضر باشند. فرد مبتلا به بیماری کلیوی باید از مصرف میوه‌های دارای پتاسیم بالا پرهیز کند.

موز

موز سرشار از پتاسیم است و هر عدد موز با اندازه متوسط، حدود ۴۲۲ میلی‌گرم پتاسیم دارد.

در نتیجه، اگر این میوه جزء اصلی رژیم روزانه افراد مبتلا به بیماری مزمن کلیوی باشد، حفظ میزان مصرف روزانه پتاسیم در حد کمتر از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ میلی‌گرم دشوار خواهد بود.

پرتقال

اگرچه پرتقال و آب‌پرتقال سرشار از آنتی‌اکسیدان هستند، اما پتاسیم بالایی دارند.

به‌دلیل سطح بالای پتاسیم، مصرف پرتقال و آب‌پرتقال در رژیم غذایی کلیوی باید محدود یا متوقف شود؛ هرچند این میوه بیشتر به خاطر محتوای ویتامین C خود شناخته می‌شود.

میوه‌های خشک

مصرف میوه‌های خشک برای افراد مبتلا به بیماری کلیوی یا دیابت توصیه نمی‌شود، زیرا حاوی مقادیر زیادی قند و مواد معدنی مانند پتاسیم هستند.

نصف پیمانه (۶۵ گرم) زردآلوی خشک حاوی حدود ۷۵۵ میلی‌گرم پتاسیم است.

میوه‌های خشک حاوی مقادیر زیادی قند با هضم سریع هستند که برای افراد مبتلا به دیابت نامطلوب است.

آووکادو

آووکادو پتاسیم بالایی دارد. یک عدد آووکادو با وزن تقریبی ۲۰۰ گرم، حاوی ۹۷۵ میلی‌گرم پتاسیم است؛ یعنی تقریباً نیمی از مقدار توصیه شده روزانه برای افراد مبتلا به بیماری کلیوی.

کیوی

از آنجا که کیوی حاوی مقدار زیادی اگزالات است، افرادی که سنگ کلیه دارند باید از خوردن آن خودداری کنند. علاوه بر این، کیوی سرشار از پتاسیم است که ممکن است برای افراد مبتلا به مشکلات کلیوی مشکل‌ساز باشد.

سایر میوه‌هایی که افراد مبتلا به بیماری کلیوی باید از مصرف آنها اجتناب یا مصرف آنها را محدود کنند: طالبی، ملون، انبه و پاپایا.