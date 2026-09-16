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پروندۀ قضایی علیه مدیر و عوامل مدرسۀ متخلف در شهرکرد

دادستانی شهرکرد اعلام کرد‌، برای بررسی انتشار کلیپ غیراخلاقی از یک مدرسه در فضای مجازی، پرونده کیفری تشکیل و رسیدگی به موضوع در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان در حال انجام است.
کد خبر: ۱۳۹۴۶۷۷
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مدرسه متخلف

به گزارش تابناک، در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی در یک مدرسهٔ شهرکرد، روابط عمومی دادگستری چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: بلافاصله پرونده کیفری برای مدیر مدرسه و سایر افراد خاطی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد تشکیل و رسیدگی به موضوع در شعبه بازپرسی در حال انجام است. 

در همین راستا، با توجه به آثار و تبعات احتمالی انتشار و بازنشر شتاب‌زده تصاویر و فیلم ها و مطالب بررسی نشده، از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها انتظار می‌رود ضمن رعایت اصول حرفه‌ای و موازین قانونی، از انتشار  مطالب مرتبط با این موضوع تا روشن شدن ابعاد پرونده و تعیین تکلیف قضایی آن خودداری کنند.

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شهرکرد مدرسه انتشار کلیپ قمار تخلف پرونده قضایی
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