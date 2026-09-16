جزئیات دیدار بافل طالبانی با پزشکیان + عکس

بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق، امروز با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان عصر امروز چهارشنبه در دیدار با آقای «بافل طالبانی» رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق، با تأکید بر پیوندهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی میان ملت ایران و مردم اقلیم کردستان عراق، گفت: روابط میان دو طرف ریشه در همسایگی، پیوندهای تاریخی، قومی و فرهنگی دارد و برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت تقویت همکاری و همگرایی میان کشورهای منطقه اظهار کرد: باور و اعتقاد ما بر این است که ملت‌های منطقه دارای پیوندهای عمیق و دیرینه‌ای هستند و باید با تکیه بر این اشتراکات، مسیر همکاری، ثبات و توسعه را هموار کنند.

پزشکیان با اشاره به برخی تلاش‌های خارجی برای ایجاد اختلاف و درگیری در منطقه افزود: آمریکا و رژیم اسرائیل با ایجاد اختلاف و درگیری میان ملت‌های منطقه بدنبال تضعیف ظرفیت‌های کشورهای منطقه و بهره‌برداری از منابع و ذخایر آنان هستند از این رو، باید با افزایش همکاری و گفت‌وگو، زمینه‌های بی‌ثباتی و اختلاف را کاهش دهند.

رئیس جمهور با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای حل‌وفصل مسائل با همسایگان از طریق گفت‌وگو و تعامل تصریح کرد: چنانچه برخی گروه‌ها مطالبات و درخواست‌های مشروعی داشته باشند، آماده‌ایم مسائل را از طریق گفت‌وگو و در چارچوب تفاهم و احترام متقابل پیگیری و حل‌وفصل کنیم؛ در عین حال، انتظار داریم همه طرف‌ها نسبت به رعایت اصول حسن همجواری و پرهیز از زیاده‌خواهی و رفتارهای ناصحیح پایبند باشند.

پزشکیان با تأکید بر اشتراکات دینی و فرهنگی ملت‌های منطقه اظهار داشت: ما مسلمانان را برادر یکدیگر می‌دانیم و معتقدیم مسائل منطقه از طریق همکاری، گفت‌وگو، انصاف و عدالت قابل حل است. اگر با یکدیگر بر مبنای احترام متقابل و برادری رفتار کنیم، می‌توانیم منطقه‌ای سرشار از آرامش، توسعه، پیشرفت، همبستگی و انسانیت ایجاد کنیم.

رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت گسترش رفت‌وآمدها، افزایش تعاملات و تقویت مناسبات میان ایران و اقلیم کردستان عراق تأکید کرد و گفت: باید ارتباطات و تبادلات میان دو طرف را بیش از پیش گسترش دهیم. امروز همه ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه رهبری و دولت، بر تقویت وحدت و انسجام داخلی و همچنین توسعه همکاری و همگرایی منطقه‌ای تأکید دارند.

پزشکیان با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در بهره‌گیری از ظرفیت همه اقوام و مذاهب بر مبنای شایستگی و توانمندی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت همه اقوام و مذاهب و ایجاد زمینه مشارکت آنان در اداره کشور، بر اساس شایستگی و توانمندی، از رویکردهای مورد توجه دولت است و این مسیر با هدایت و راهبری رهبر شهید انقلاب دنبال شده است.

رئیس جمهور با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق افزود: می‌توانیم با همکاری و تعامل، مسائل و مشکلات موجود را حل کنیم و در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، علمی و دانشگاهی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، سطح مناسبات را ارتقا دهیم.

پزشکیان همچنین بر ضرورت تقویت روابط میان استان‌های مرزی دو طرف تأکید کرد و گفت: باید ارتباطات میان مناطق و استان‌های مرزی را توسعه دهیم و از ظرفیت‌های موجود در حوزه تجارت، مبادلات اقتصادی و سایر زمینه‌های همکاری برای رونق و توسعه این مناطق استفاده کنیم.

بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با رئیس جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران، دوست و شریک اساسی اقلیم کردستان عراق است و ما بر توسعه روابط و همکاری‌های مشترک میان دو طرف تأکید داریم.

وی با اشاره به اهمیت تأمین امنیت مرزهای مشترک گفت: تمام تلاش ما این است که امنیت جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش از جانب مرزهای اقلیم کردستان حفظ شود.

بافل طالبانی:: ایران رفیق و شریک اساسی اقلیم کردستان است

رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق همچنین با اشاره به توافق امنیتی میان ایران و عراق اظهار داشت: تلاش می‌کنیم در چارچوب این توافق، گروهک‌های ضدانقلاب فعال در مناطق مرزی ایران را از این مناطق دور کنیم و زمینه‌های لازم برای تقویت امنیت و ثبات مرزهای مشترک را فراهم آوریم.

طالبانی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی موجود میان دو طرف افزود: یک تیم اقتصادی را نیز به همراه خود به ایران آورده‌ایم و تلاش داریم با همکاری و همفکری متقابل، نیازهای موجود را برطرف کرده و زمینه افزایش مبادلات تجاری و توسعه همکاری‌های اقتصادی میان ایران و اقلیم کردستان را فراهم کنیم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری