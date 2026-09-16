یمن پهپاد پیشرفته جاسوسی عربستان را منهدم کرد

یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن از انهدام یک فروند پهپاد جاسوسی و مسلح سعودی توسط پدافند این کشور خبر داد.



به گزارش تابناک؛ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن از انهدام یک فروند پهپاد جاسوسی و مسلح سعودی توسط پدافند این کشور خبر داد.



این پرنده بدون سرنشین از نوع «وینگ لونگ ۲» (Wing Long ۲) متعلق به عربستان سعودی بوده که حین انجام عملیات خصمانه در آسمان استان مأرب یمن هدف پدافند یمنی‌ها قرار گرفته است.