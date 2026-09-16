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هشدار انصارالله به ریاض درباره سناریوی حمله به مکه

حمله به مکه و مدینه در صورت تلاش عربستان برای نسبت دادن شکست‌های خود به یمن، با واکنش شدید انصارالله مواجه خواهد شد؛
کد خبر: ۱۳۹۴۶۶۸
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انصارالله یمن

 

به گزارش تابناک؛ عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد: ملت و دولت یمن پیشگام در دفاع از مقدسات اسلامی (مکه، مدینه و قدس) هستند؛ منطقی نیست جریانی که برای آزادی قبله اول می‌جنگد، به قبله دوم تعرض کند.

عربستان خود با تخریب آثار اسلامی و جایگزینی آنها با هتل‌های لوکس و برگزاری جشن‌های مغایر با قداست مکه، حرمت این شهر را شکسته است.

این اتهامات زاییده ترس و آشفتگی نظام سعودی از ضربات موشکی و پهپادی یمن است؛ آنها، چون در میدان نبرد توان مقابله ندارند، به دروغ‌پردازی آشکار پناه آورده‌اند.

ما به عربستان هشدار می‌دهیم که اگر بخواهند برای توجیه شکست‌های خود به مکه و مدینه تعرض کنند تا آن را به گردن یمن بیندازند، با پاسخ‌های به‌مراتب کوبنده‌تر و دردناک‌تر از عملیات‌های گذشته مواجه خواهند شد.

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