هشدار انصارالله به ریاض درباره سناریوی حمله به مکه
حمله به مکه و مدینه در صورت تلاش عربستان برای نسبت دادن شکستهای خود به یمن، با واکنش شدید انصارالله مواجه خواهد شد؛
کد خبر: ۱۳۹۴۶۶۸| |
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به گزارش تابناک؛ عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد: ملت و دولت یمن پیشگام در دفاع از مقدسات اسلامی (مکه، مدینه و قدس) هستند؛ منطقی نیست جریانی که برای آزادی قبله اول میجنگد، به قبله دوم تعرض کند.
عربستان خود با تخریب آثار اسلامی و جایگزینی آنها با هتلهای لوکس و برگزاری جشنهای مغایر با قداست مکه، حرمت این شهر را شکسته است.
این اتهامات زاییده ترس و آشفتگی نظام سعودی از ضربات موشکی و پهپادی یمن است؛ آنها، چون در میدان نبرد توان مقابله ندارند، به دروغپردازی آشکار پناه آوردهاند.
ما به عربستان هشدار میدهیم که اگر بخواهند برای توجیه شکستهای خود به مکه و مدینه تعرض کنند تا آن را به گردن یمن بیندازند، با پاسخهای بهمراتب کوبندهتر و دردناکتر از عملیاتهای گذشته مواجه خواهند شد.
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