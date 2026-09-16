خاموش کردن سامانه‌های ردیابی توسط کشتی‌های حامل نفت، راهکاری جدید برای تولیدکنندگان خلیج فارس است تا همزمان با افزایش حجم عرضه نفت به خارج از تنگه هرمز، از رسیدن موقعیت خود به رادارهای منطقه‌ای جلوگیری کنند.

رویترز نوشت: منابع آگاه اعلام کردند که عربستان سعودی پس از آنکه حملات پهپادی به خط لوله نفتی مهم این کشور به سمت دریای سرخ آسیب وارد کرد، عرضه محموله‌های نفت خام برای پالایشگاه‌های آسیایی را از طریق انتقال کشتی به کشتی در نزدیکی بندر صحار عمان افزایش داده است.

به گزارش تابناک؛ در ادامه این مطلب آمده است: به گفته این منابع، شرکت دولتی نفت عربستان، آرامکو، نفت خام گرید پرچم‌دار خود، یعنی عرب لایت (Arab Light)، همچنین عرب مدیوم (Arab Medium) و عرب هوی (Arab Heavy) را به خریداران قراردادی در آسیا پیشنهاد داده است تا در نزدیکی صحار بارگیری شوند؛ منطقه‌ای که خارج از تنگه هرمز قرار دارد.

این پیشنهاد‌ها نشان می‌دهد که آرامکو در حال انتقال حجم بیشتری از نفت خام از خلیج فارس برای انتقال بعدی در خارج از تنگه هرمز است. آرامکو در هفته‌های اخیر نیز دست‌کم دو پیشنهاد مشابه برای فروش نفت عرب مدیوم و عرب هوی به خریداران آسیایی ارائه کرده بود.

آرامکو از اظهارنظر درباره این موضوع خودداری کرد.

بر اساس رصد ماهواره‌ای شرکت مشاوره‌ای Energy Aspects، عربستان طی هفته گذشته بارگیری روزانه نفت خام از پایانه‌های رأس‌التنوره و جُعیمه در داخل خلیج فارس را دو برابر کرده و به حدود دو نفتکش غول‌پیکر حامل نفت خام (VLCC)، معادل حدود ۴ میلیون بشکه، رسانده است.

داده‌های جداگانه رهگیری کشتی‌ها از شرکت Kpler نیز نشان داد که روز چهارشنبه چهار نفتکش VLCC در رأس‌التنوره در حال بارگیری بودند که مجموع ظرفیت آنها به ۸ میلیون بشکه نفت می‌رسد.

افزایش بارگیری‌های آرامکو و حجم نفت عرضه‌شده در حالی صورت می‌گیرد که دیگر تولیدکنندگان نفت خلیج فارس نیز پس از تأمین کشتی‌هایی برای انتقال محموله‌ها از طریق تنگه هرمز، که در بسیاری از موارد سامانه‌های ردیابی خود را خاموش می‌کنند، نفت خام بیشتری را برای بارگیری در خارج از تنگه هرمز عرضه کرده‌اند.

خریداران حاضر نشدند نامشان فاش شود، زیرا اجازه صحبت با رسانه‌ها را نداشتند.

عربستان سعودی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، از زمانی که جنگ ایران موجب کاهش شدید کشتیرانی از طریق تنگه هرمز شد، برای انتقال نفت خام خود به بندر ینبع در دریای سرخ و صادرات از این بندر، به خط لوله شرق-غرب متکی بوده است.

این کشور روز جمعه پس از آسیب‌دیدن خط لوله در حملات پهپادی، فعالیت آن را متوقف کرد؛ اقدامی که باعث شد شاخص‌های جهانی قیمت نفت در این هفته به بالاترین سطوح چند ماه اخیر برسند.

دست‌کم یک خریدار آسیایی که قرار بود محموله‌هایی را در ماه جاری بارگیری کند، گفت که از آرامکو اطلاعیه‌ای دریافت کرده مبنی بر اینکه محموله‌های نفتی از ینبع با تأخیر مواجه شده و زمان‌بندی آنها تغییر خواهد کرد. در این اطلاعیه مدت زمان تأخیر مشخص نشده بود.

منابع فعال در حوزه تجارت و کشتیرانی روز سه‌شنبه گفتند که عربستان به مشتریان اروپایی اطلاع داده است که برخی محموله‌های نفت خام برنامه‌ریزی‌شده برای بارگیری در ماه سپتامبر لغو خواهند شد و بارگیری‌ها در ینبع نیز متوقف شده است.