مبلمان طوسی با چه فرشهایی ست میشه؟ + عکس
به گزارش تابناک؛ رنگ طوسی به دلیل خنثی بودن، با طیف زیادی از رنگها هماهنگ میشود؛ اما انتخاب فرش مناسب برای انواع مبل طوسی فقط به رنگ مبل محدود نمیشود. تناژ طوسی، سبک مبلمان، اندازه نشیمن و رنگهای دیگر موجود در دکوراسیون تعیین میکنند چه فرشی جلوه بهتری در کنار مبل ایجاد کند.
برای مثال، مبل طوسی روشن معمولاً با فرشهای کرم و روشن هماهنگی بیشتری دارد، در حالی که کنار مبل طوسی تیره بهتر است از فرشهایی استفاده شود که کمی تضاد ایجاد کنند تا فضا سنگین نشود. همچنین یک مبل سلطنتی طوسی طلایی به فرشی متفاوت از یک مبل طوسی مدرن نیاز دارد.
در اینجا، ترکیبهای مختلف مبل طوسی را بررسی میکنیم تا بدانید برای هر مدل مبل چه رنگ، طرح و سبک فرشی انتخاب مناسبتری است.
مبل طوسی روشن با چه فرشی ست میشه؟ انتخابی برای فضاهای روشن
مبل طوسی روشن یکی از محبوبترین انتخابها در دکوراسیون مدرن و مینیمال است. این رنگ به دلیل ظاهر آرام و روشن خود، برای خانههای کوچک یا فضاهایی که نور طبیعی کمی دارند، انتخاب مناسبی محسوب میشود.
برای این مدل مبل، میتوانید یکی از رنگهای زیر را انتخاب کنید
فرش کرم و شیری
فرش سفید با طرحهای ملایم
فرش بژ روشن
فرش طوسی با یک یا دو درجه تفاوت رنگ
اگر تمام فضای خانه از رنگهای روشن تشکیل شده است، بهتر است فرشی با رگههای طلایی، آجری ملایم یا سبز زیتونی انتخاب کنید تا دکوراسیون بیروح دیده نشود.
برای مبل طوسی روشن در سبک مدرن، فرشهای ساده، هندسی یا پتینه انتخاب مناسبتری هستند؛ اما در سبکهای کلاسیک میتوان از مدلهای وینتیج با نقش ظریف استفاده کرد.
مبل طوسی تیره با چه رنگ فرشی زیباتر دیده میشود؟
مبل طوسی تیره ظاهر رسمیتر و سنگینتری دارد و اگر با فرش تیره ترکیب شود، ممکن است فضای نشیمن کوچکتر و گرفتهتر دیده شود.
برای ایجاد تعادل، فرشهای روشنتر انتخاب بهتری هستند:
کرم
استخوانی
بژ
طوسی روشن
سفید گرم
در سالنهای بزرگ، میتوان از فرشهای طرحدار با زمینه روشن و رگههای طوسی یا طلایی استفاده کرد. برای دکوراسیون لوکس، فرشهای پتینه و وینتیج کرم در کنار مبل طوسی تیره جلوه زیبایی ایجاد میکنند.
اگر هر دو رنگ طوسی تیره و روشن در مبل دیده میشود، بهتر است رنگ فرش بین این دو تناژ قرار بگیرد تا هماهنگی بیشتری ایجاد شود.
مبل طوسی سفید با چه فرشی هماهنگ میشود؟
مبل طوسی سفید ترکیبی روشن و آرام ایجاد میکند و بیشتر در دکوراسیونهای مدرن، مینیمال و اسکاندیناوی دیده میشود.
فرشهای مناسب برای این ترکیب:
کرم روشن
سفید و طوسی
نقرهای
بژ ملایم
اگر میخواهید کمی تضاد به فضا اضافه کنید، فرشهای هندسی با خطوط مشکی یا طوسی تیره انتخاب خوبی هستند. در این ترکیب بهتر است فرش بیش از حد شلوغ نباشد تا ظاهر ساده و مرتب مبل حفظ شود.
ست فرش با مبل مشکی طوسی؛ چگونه تعادل ایجاد کنیم؟
مبل مشکی طوسی ترکیبی مدرن و رسمی است که معمولاً در فضاهای امروزی استفاده میشود. وجود رنگ مشکی باعث میشود انتخاب فرش اهمیت بیشتری پیدا کند؛ زیرا استفاده از رنگهای تیره در کنار آن ممکن است فضا را سنگین کند.
برای این مدل مبل، گزینههای مناسب عبارتاند از:
فرش کرم
فرش بژ
فرش طوسی روشن
فرش سفید با طرحهای مشکی ظریف
در سبک مدرن، فرشهای هندسی یا مینیمال انتخاب خوبی هستند. برای سبک لوکستر میتوان از فرشهای پتینه با رگههای طلایی استفاده کرد.
مبل طوسی صورتی؛ چه رنگ فرشی مناسب است؟
طوسی صورتی ترکیب رنگ محبوب و پرطرفدار در دکوراسیونهای زنانه و مدرن است. در این ترکیب، فرش باید لطافت رنگ صورتی را حفظ کند و در عین حال اجازه دهد طوسی نقش اصلی خود را داشته باشد.
فرشهای مناسب:
سفید
کرم
صورتی چرک
طوسی روشن
برای سبکهای مدرن، فرشهای ساده انتخاب بهتری هستند. در سبکهای رمانتیک یا نئوکلاسیک میتوان از مدلهای ظریف با جزئیات بیشتر استفاده کرد.
مبل سلطنتی طوسی طلایی با چه فرشی ست میشود؟
به دلیل جزئیات چوبی و رنگ طلایی، مبل سلطنتی طوسی طلایی ظاهر رسمیتری دارد و بهتر است با فرشی هماهنگ شود که همین حس را تقویت کند.
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انتخابهای مناسب:
فرش کرم با نقش طلایی
فرشهای ایرانی با زمینه روشن
فرش وینتیج کلاسیک
مدلهای دارای رگههای بژ و طلایی
برای این سبک بهتر است فرش بیش از حد مدرن یا ساده نباشد؛ زیرا ممکن است ارتباطی بین سبک مبل و کف ایجاد نشود. در عین حال، طرح خیلی شلوغ هم باعث میشود جزئیات مبل کمتر دیده شود.
مبل صدفی طوسی با چه فرشی زیباتر میشود؟
صدفی طوسی یک ترکیب رنگ خاص است و این مبلمانها برای دکوراسیونهای آرام و روشن مناسب هستند.
رنگهای مناسب فرش:
کرم
سفید گرم
بژ روشن
صورتی چرک
طوسی بسیار روشن
اگر قصد دارید فضا حس لوکستری داشته باشد، فرشهای روشن با طرحهای ظریف طلایی انتخاب خوبی هستند. برای سبکهای مدرن نیز مدلهای ساده و بدون نقش هماهنگی بیشتری دارند.
مبل طوسی خردلی؛ چه فرشی انتخاب کنیم؟
طوسی خردلی ترکیبی گرمتر از طوسیهای معمولی ایجاد میکند؛ زیرا رنگ خردلی باعث میشود فضای نشیمن از حالت سرد خارج شود.
برای این ترکیب، فرشهای زیر مناسب هستند:
کرم
بژ
طوسی روشن
فرشهایی با رگههای خردلی
در دکوراسیونهای بوهو، مدرن گرم یا سبکهای تلفیقی، فرشهای وینتیج و پتینه با رنگهای گرم انتخاب جذابی هستند. بهتر است رنگ خردلی فرش کمتر از مبل باشد تا تعادل حفظ شود.
مبل طوسی سرمهای با چه فرشی هماهنگ است؟
مبل طوسی سرمهای ترکیبی شیک و رسمی است که به یک رنگ مکمل برای ایجاد تعادل نیاز دارد.
فرشهای مناسب:
کرم
بژ
طلایی ملایم
قهوهای روشن
اگر سالن بزرگ است، فرشهای طرحدار با زمینه روشن جلوه بیشتری دارند. برای خانههای کوچک بهتر است از مدلهای سادهتر استفاده شود تا ترکیب طوسی و سرمهای فضا را کوچک نشان ندهد.
مبل طوسی کرم با چه فرشی ست میشود؟
طوسی کرم ترکیبی آرام و گرم است که در سبکهای مدرن، نئوکلاسیک و مینیمال کاربرد زیادی دارد.
فرشهای مناسب:
کرم روشن
بژ
طوسی گرم
طرحهای ساده و پتینه
اگر رنگ کرم در مبل غالب است، میتوانید از فرش طوسی روشن برای ایجاد تفاوت استفاده کنید. اگر طوسی بیشتر دیده میشود، فرشهای گرمتر مانند کرم و بژ تعادل بهتری ایجاد میکنند.
مبل سبز و طوسی با چه فرشی هماهنگ است؟
ترکیب مبل سبز و طوسی به دلیل حضور دو رنگ سرد، بهتر است با فرشی انتخاب شود که کمی گرما به فضا اضافه کند.
گزینههای مناسب:
کرم
بژ
فرشهای دارای سبز زیتونی
مدلهای وینتیج با رنگهای گرم
فرش کاملاً طوسی در کنار این ترکیب ممکن است فضا را سرد نشان دهد. استفاده از رنگهای طبیعی مانند کرم و بژ باعث میشود رنگ سبز در مبل بیشتر دیده شود.
منبع: نمناک