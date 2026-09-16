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اخراج کارمند سفارت ایران در سوئد

اخراج کارمند سفارت ایران در سوئد در پی ادعای استکهلم مبنی بر تهدید منافع اسرائیل توسط تهران رخ داد؛ اقدامی که بدون اشاره به تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی علیه ایران صورت گرفته است
کد خبر: ۱۳۹۴۶۵۹
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سفارت ایران در سوئد

به گزارش تابناک؛ سوئد روز چهارشنبه در راستای اعلام حمایت خود از اسرائیل، یکی از کارمندان سفارت ایران در استکهلم را اخراج کرده و سفیر ایران را نیز به وزارت خارجه احضار کرد.

وزیر دادگستری سوئد گونار استرومر بدون ارائه شواهد، ایران را به انجام «رفتار‌های خصمانه» متهم کرده و مدعی شده که ایران منافع مختلف یهودیان و اسرائیل را در سوئد هدف قرار داده است.

سوئد پیش‌تر طی دو دهه گذشته بار‌ها از کارت «اخراج دیپلمات» علیه تهران استفاده کرده است. این کشور در سال ۲۰۰۸ هم یکی از دیپلمات‌های ایرانی را با ادعای «جاسوسی»، اخراج کرده بود.

منبع: فارس

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سفارت ایران در سوئد اخراج کارمند اسرائیل
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