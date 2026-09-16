حملات موشکی ایران به کشتیهای آمریکایی
فاکس نیوز از حمله پهپادی و موشکی ایران به کشتی آمریکایی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۶۵۶| |
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شبکه خبری فاکس نیوز در گزارشی اذعان کرد که اوایل هفته جاری، یک کشتی متعلق به آمریکا هدف حمله نیروهای مسلح ایران قرار گرفته است.
این کشتی با استفاده از ۴ فروند پهپاد و دستکم یک موشک هدف قرار گرفته است.
این حمله منجر به آسیب دیدن کشتی و مجروح شدن تعدادی از سرنشینان آن شده است که هماکنون برای مداوا در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بستری هستند.
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