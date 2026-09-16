فاکس نیوز از حمله پهپادی و موشکی ایران به کشتی آمریکایی خبر داد.





شبکه خبری فاکس نیوز در گزارشی اذعان کرد که اوایل هفته جاری، یک کشتی متعلق به آمریکا هدف حمله نیروهای مسلح ایران قرار گرفته است.



این کشتی با استفاده از ۴ فروند پهپاد و دست‌کم یک موشک هدف قرار گرفته است.



این حمله منجر به آسیب دیدن کشتی و مجروح شدن تعدادی از سرنشینان آن شده است که هم‌اکنون برای مداوا در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بستری هستند.