۱۰۷ میلیارد دلار هزینه اضافی سوخت در آمریکا

به گزارش تابناک؛ بر اساس گزارش «وال‌استریت ژورنال» به نقل از برآورد‌های دانشگاه براون، از زمان آغاز جنگ با ایران، مصرف‌کنندگان آمریکایی حدود ۱۰۷ میلیارد دلار بیشتر برای بنزین و گازوئیل هزینه کرده‌اند.

هزینه اضافی سوخت آمریکایی‌ها معادل بودجه برنامه معروف کمک غذایی به آمریکایی‌های گرسنه در سال مالی ۲۰۲۶ است و در حال حاضر بیش از ۵ میلیون آمریکایی از جمله ۱.۵ میلیون کودک از آن محروم شده‌اند.

قیمت هر گالن گازوئیل در آمریکا با ۶۰ درصد افزایش به سطح بی‌سابقه ۶.۳۰ دلار در هر گالن رسیده است، قیمت بنزین نیز با حدود ۳۹ درصد رشد به بالای ۴ دلار رسیده و در برخی ایالت‌ها مانند کالیفرنیا از ۸ دلار هم عبور کرده است.

بخش عمده هزینه اضافی سوخت ناشی از جهش قیمت گازوئیل است، سوختی که موتور اصلی حمل‌ونقل کالا در آمریکا محسوب می‌شود و افزایش قیمت آن به‌طور مستقیم بر هزینه حمل بار، مواد غذایی و تقریباً همه کالا‌های مصرفی اثر می‌گذارد.

این وضعیت به‌طور میانگین هر خانوار آمریکایی را با حدود ۷۷۰ دلار هزینه اضافی مواجه کرده و باعث شده بسیاری از خانواده‌ها پس‌انداز خود را کاهش دهند و در سایر هزینه‌ها صرفه‌جویی کنند.

پاتریک دی هان، تحلیلگر ارشد نفت در گس بادی گفت: «اگر تنش‌های ژئوپلیتیکی تغییری نکنند، سپتامبر تا نوامبر امسال گران‌ترین فصل پاییز تاریخ خواهد بود»

منبع: فارس