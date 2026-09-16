دیدار نمایندگان انصارالله یمن با مقامات آمریکایی
به گزارش تابناک؛ به نقل از منابع آگاه مدعی است نمایندگان انصارالله یمن و مقامات آمریکایی در عمان دیدار کردند.
این منابع به رویترز مدعی شدهاند که این نشست رسانهای نشده، در سفارت آمریکا در مسقط برگزار شده است.
دو منبع نیز اظهار داشتند که دولت عمان، به عنوان میانجی دیرینه منطقهای، در سازماندهی این دیدار نقش داشته است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا گفته است که انصارالله با دولت او تماس گرفته و از واشنگتن خواستهاند که از جنگ یمن دوری کند. جیدی ونس، معاون رئیسجمهور، نیز روز دوشنبه بدون ارائه جزئیات اعلام کرد که واشنگتن در تماس مستقیم با این گروه است.
به گفته دو منبع آگاه، حوثیها در این دیدار - که به گفته یکی از منابع روز یکشنبه برگزار شد - به مقامات آمریکایی گفتند که هیچ قصدی برای حمله به شناورهای آمریکایی ندارند و به آتشبس سال ۲۰۲۵ با آمریکا پایبند هستند.
یکی از این منابع که تبعه یمن است، گفت که این گروه همچنین اعلام کرده است که به کشتیهای اسرائیلی یا هیچیک از کشتیهای تجاری، به جز آنهایی که متعلق به عربستان سعودی هستند، حمله نخواهد کرد.
بر اساس اظهارات دو منبع، نمایندگان سفارت آمریکا در این جلسه حضور داشتند. یکی از آن منابع گفت که هیئت حوثی شامل محمد عبدالسلام، مقام ارشد مستقر در مسقط بود که تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد.
منبع دیگری حضور عبدالسلام و همچنین یکی دیگر از مقامات ارشد انصارالله به نام عبدالملک العجیری را تأیید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره دیدار احتمالی با انصارالله در عمان، این دیدار را تأیید نکرد، اما اظهار داشت که حفظ آزادی کشتیرانی در دریای سرخ و جلوگیری از صدور تروریسم از خاورمیانه، از منافع اصلی ایالات متحده محسوب میشوند.
سفارت عمان در ایالات متحده و محمد عبدالسلام، مقام ارشد انصارالله، به درخواستها برای اظهار نظر در این باره پاسخی ندادند.
انصارالله کنترل کامل نوار ساحلی یمن در دریای سرخ، از جمله بندر تاریخی «مخا» و جزیره «پریم» در تنگه بابالمندب (معروف به «دروازه اشکها») در ورودی این دریا را به دست گرفتند. آنها که در سال ۲۰۱۴ پایتخت یمن را تصرف کردند، بیش از یک دهه است که با ائتلافی به رهبری عربستان سعودی در حال نبرد هستند. این جنگ در سالهای اخیر تحت آتشبس آرام شده بود، اما در ماه ژوئیه، زمانی که در پاسخ به محاصره بنادر یمن توسط عربستان سعودی، محاصره کشتیهای سعودی در دریای سرخ را اعلام کردند، درگیریها از سر گرفته شد. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، هفته گذشته با ترامپ تماس گرفت و در بحبوحه پیشرویهای چشمگیر یمنیها، از او درخواست حمایت نظامی ایالات متحده کرد. رویترز گزارش داده است که واشنگتن به ریاض گفته است که مستقیماً درگیر نخواهد شد.
منبع: ایسنا