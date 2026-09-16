حضور سیامک نعمتی و کریم بنزما در تمرینی مشترک

سیامک نعمتی و کریم بنزما، در اتفاقی غیرمنتظره در اردوی دبی، بخشی از تمرینات بدنسازی خود را به صورت مشترک پشت سر گذاشتند.

به گزارش تابناک؛ سیامک نعمتی با انتشار تصویری در کنار کریم بنزما از تمرین مشترک خود در دبی، سوژه داغ رسانه‌های ورزشی شدند.

سیامک نعمتی که سابقه سال‌ها حضور در پرسپولیس و ثبت یکی از گل‌های ماندگار این تیم در رقابت‌های آسیایی را در کارنامه دارد، این فصل فوتبال خود را در گل‌گهر سیرجان دنبال می‌کند.

این بازیکن باتجربه در شرایطی که نامش در فهرست آسیایی گل‌گهر قرار نگرفته بود، با هماهنگی کادر فنی این تیم در دبی حضور پیدا کرد و برای حفظ آمادگی بدنی، برنامه تمرینی شخصی خود را ادامه داد.

در جریان حضور نعمتی در امارات، یک اتفاق جالب توجه رقم خورد؛ چرا که او در یکی از جلسات تمرینی با کریم بنزما، مهاجم سرشناس فرانسوی و ستاره سابق رئال مادرید، روبه‌رو شد و این دو بازیکن تمرین مشترکی را پشت سر گذاشتند.

بنزما که سال‌ها یکی از مهره‌های کلیدی رئال مادرید بود، پس از سال‌ها درخشش در فوتبال اروپا و کسب افتخارات متعدد، در سال ۲۰۲۲ موفق به دریافت توپ طلای فوتبال جهان شد.

نعمتی در پایان این تمرین، تصویری یادگاری در کنار این ستاره فرانسوی ثبت کرد و آن را در صفحه شخصی خود منتشر کرد؛ تصویری که تبدیل به قاب ویژه‌ای از دیدار یک بازیکن ایرانی با یکی از چهره‌های مطرح فوتبال جهان شد.