واکنش سخنگوی سپاه به روایت هالیوودی آمریکا
سخنگوی سپاه پاسداران در واکنش به روایت رسانههای آمریکایی درباره نجات خلبان ارتش آمریکا در ایران، تصریح کرد: آمریکا باید بداند اینگونه روایتسازیها دیگر کهنه شده و نمیتواند واقعیتهای میدان را تغییر دهد.
کد خبر: ۱۳۹۴۶۴۲| |
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به گزارش تابناک؛ سردار حسین محبی در اظهاراتی در واکنش به روایت رسانههای آمریکایی درباره نجات یکی از خلبانان ارتش آمریکا در ایران گفت: آمریکا عادت دارد روایتهای هالیوودی ارائه کند؛ از ابتدای جنگ تاکنون نیز رئیسجمهوری آمریکا بارها در خیال خود و در فضای مجازی پیروز شده و ایران را شکست داده است.
وی افزود: آمریکاییها برای جبران شکستهای خود، بخشهایی از فیلمهای مربوط به مناطق و حوادث دیگر را کنار یکدیگر قرار میدهند تا چنین صحنههایی را خلق کنند. همزمان با انتشار این روایت، تصاویری نیز در برخی رسانهها منتشر شد که نشان میداد قطعات جنگنده F-۱۵ هدف قرارگرفته در همان ایام، در داخل فرغون جمعآوری و حمل میشد.
سخنگوی سپاه تصریح کرد: آمریکا باید بداند که اینگونه روایتسازیها دیگر کهنه شده و نمیتواند واقعیتهای میدان را تغییر دهد.
منبع: ایسنا
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