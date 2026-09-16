واکنش سخنگوی سپاه به روایت‌ هالیوودی آمریکا

سخنگوی سپاه پاسداران در واکنش به روایت‌ رسانه‌های آمریکایی درباره‌ نجات خلبان ارتش آمریکا در ایران،‌ تصریح کرد: آمریکا باید بداند این‌گونه روایت‌سازی‌ها دیگر کهنه شده و نمی‌تواند واقعیت‌های میدان را تغییر دهد.

به گزارش تابناک؛ سردار حسین محبی در اظهاراتی در واکنش به روایت رسانه‌های آمریکایی درباره نجات یکی از خلبانان ارتش آمریکا در ایران گفت: آمریکا عادت دارد روایت‌های هالیوودی ارائه کند؛ از ابتدای جنگ تاکنون نیز رئیس‌جمهوری آمریکا بار‌ها در خیال خود و در فضای مجازی پیروز شده و ایران را شکست داده است.

وی افزود: آمریکایی‌ها برای جبران شکست‌های خود، بخش‌هایی از فیلم‌های مربوط به مناطق و حوادث دیگر را کنار یکدیگر قرار می‌دهند تا چنین صحنه‌هایی را خلق کنند. هم‌زمان با انتشار این روایت، تصاویری نیز در برخی رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌داد قطعات جنگنده F-۱۵ هدف قرارگرفته در همان ایام، در داخل فرغون جمع‌آوری و حمل می‌شد.

سخنگوی سپاه تصریح کرد: آمریکا باید بداند که این‌گونه روایت‌سازی‌ها دیگر کهنه شده و نمی‌تواند واقعیت‌های میدان را تغییر دهد.

منبع: ایسنا