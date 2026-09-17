آمریکا از چین حساب میبرد / پکن میتواند میانجی باشد
به گزارش تابناک، سفر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان به چین در شرایطی انجام شد که روابط ایران و چین و همچنین تحولات مرتبط با ایران و آمریکا، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، این سفر را راهبردی و تعیینکننده دانست و بر ضرورت ارتقای سطح روابط اقتصادی، تجاری و دیپلماتیک ایران و چین تأکید کرد.
سفر عراقچی به چین راهبردی است
گلرو با اشاره به اهمیت سفر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، به چین اظهار کرد: این سفر، سفری راهبردی و تعیینکننده است و در چارچوب ارتقای روابط دوجانبه نیز اقدامی ضروری محسوب میشود؛ چراکه در مسیر توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران و چین، در برخی حوزهها با کاستی هایی مواجه هستیم که میتوان آنها را از طریق رایزنیهای دیپلماتیک حل کرد.
راهبرد چین توسعه روابط با ایران به عنوان یک شریک راهبردی است
وی افزود: سیاست چین از این جهت که خود را اسیر دیکتههای ایالات متحده آمریکا نکرده و در رابطه با ایران مستقل عمل میکند، قابل تقدیر است. راهبرد چین نیز توسعه روابط با ایران بهعنوان یک شریک راهبردی است؛ چه در قالب روابط دوجانبه و چه در چارچوب همکاریهای چندجانبه مانند بریکس.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به دیدار اخیر رؤسای جمهور ایران و چین در حاشیه اجلاس بریکس تصریح کرد: اخیراً رئیسجمهور کشورمان در حاشیه اجلاس بریکس با رئیسجمهور چین گفتوگو داشتند که نشاندهنده اهمیت روابط دو کشور در چارچوب همکاریهای چندجانبه است.
چین میتواند در مسیر گفتوگوی ایران و آمریکا نقشآفرین باشد
گلرو در ادامه به تحولات مرتبط با ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت: چینیها پیش از این نیز در این زمینه نقشهایی ایفا کردهاند و نقش آنها مثبت بوده است. چین بر سیاست آمریکا اثرگذار است و آمریکاییها نیز برای چین حساب ویژهای باز میکنند.
وی افزود: سفر ترامپ به چین نشان داد که چین یک قدرت بزرگ و تعیینکننده است و آمریکاییها در برابر این قدرت، محاسبات خاص خود را دارند. بنابراین، چینیها میتوانند برای پیشبرد دیپلماسی و گفتوگو در منطقه نقشآفرین باشند.
این نماینده مجلس ادامه داد: چین از سوی دیگر میتواند دروازه ورود ایران به شرق باشد. همکاریهای اقتصادی میان ایران و چین نیز شکل گرفته و در حال پیشرفت است؛ بنابراین، ما باید ضمن حفظ این روابط، برای ارتقای سطح آن تلاش بیشتری داشته باشیم.
سفارت ایران در چین باید تقویت شود
گلرو با تأکید بر ضرورت تقویت ظرفیت دیپلماتیک ایران در چین گفت: سفارت ایران در چین باید فعالتر و از نظر نیروی انسانی نیز تقویت شود؛ بهویژه وابستگان بازرگانی، تجاری و اقتصادی سفارت باید تقویت شوند تا بتوانیم از ظرفیتهای موجود برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری استفاده بیشتری کنیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: ما از قبل برای چین یک پرونده ویژه باز کردهایم، اما این پرونده آنگونه که شایسته روابط دو کشور بوده، پیش نرفته است. انتظار داریم روابط ایران و چین بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و سطح همکاریها ارتقا پیدا کند.