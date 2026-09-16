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وعده پزشکیان برای حمایت از اقشار کم‌برخوردار

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت حمایت از معیشت گروه‌های کم‌برخوردار، از اتخاذ تصمیم قطعی دولت در خصوص طرح کالابرگ خبر داد و اعلام کرد که ابعاد این برنامه به‌زودی منتشر خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۶۳۸
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پزشکیان

به گزارش تابناک؛ جلسه هیئت دولت صبح امروز (چهارشنبه ۲۵ شهریور) به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری و با حضور اعضای کابینه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، به تشریح دستاورد‌های سفر اخیر خود به هند و شرکت در اجلاس روسای جمهور عضو بریکس و دیدار‌های دوجانبه با روسای جمهور کشور‌های شرکت‌کننده در این اجلاس پرداخت.

رئیس جمهور با تأکید بر لزوم توجه ویژه وزرا به پیگیری تفاهم‌نامه‌ها و برنامه‌های مشترک در این اجلاس گفت: وزرا و روسای کمیسیون‌های مشترک با جدیت و صرف وقت کافی نسبت به پیگیری مذاکرات و تفاهم‌های انجام‌شده اقدام نمایند، ظرفیت‌ها و رغبت خوبی جهت همکاری با ایران در دنیا وجود دارد و ما باید از این ظرفیت‌ها به نحو احسن بهره‌مند شویم.

وی در ادامه با اشاره به دسیسه‌های دشمنان در قطع ارتباط ایران با دنیا گفت: علی‌رغم تلاش‌های مذبوحانه دشمن و تهدید‌ها و تطمیع‌های آنها، کشور‌های مختلف به دنبال همکاری با ما هستند و ما باید بستر‌های لازم برای تسریع در اجرایی‌کردن این توافقات را فراهم سازیم.

رئیس‌جمهور با قدردانی از همراهی مردم در کاهش مصرف انرژی تصریح کرد: شعار اصلی دولت این است که چرخ تولید نباید تعطیل شود و دولت باید در امر صرفه‌جویی و کاهش مصرف انرژی پیش‌قدم باشد و این امر باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود.

پزشکیان با تاکید بر اجرای طرح «یک روز در هفته بدون خودرو» گفت: ترغیب عموم مردم به پیاده‌روی، استفاده از حمل‌ونقل عمومی، استفاده از دوچرخه و موتور برقی، راه‌اندازی سرویس عمومی برای ادارات، تغییر ساعات کاری، ادغام ساختمان‌های اداری، تعطیلی ساختمان‌های بلااستفاده باید به یک حرکت عمومی و مشارکت اجتماعی فراگیر تبدیل شود.

رئیس‌جمهور بهره‌گیری از توان گروه‌های مردم‌نهاد، مساجد، ائمه جمعه، نهاد‌های فرهنگی و بسیج مردمی را در راستای فرهنگ‌سازی کاهش مصرف انرژی ضروری دانست و تصریح کرد: باید از تمام ظرفیت‌های موجود اجتماعی و فرهنگی استفاده کنیم تا بتوانیم توطئه‌های دشمن را خنثی و علاوه بر آن از اتلاف منابع انرژی جلوگیری کنیم.

وی در ادامه صیانت از معیشت اقشار کم‌برخوردار را از برنامه‌های دولت عنوان کرد و گفت: برای صیانت از معیشت اقشار کم‌برخوردار در مورد کالابرگ هم تصمیم قطعی گرفته شده است و ان‌شاءالله اعلام خواهد شد.

در این جلسه، وزرا و اعضای هیئت دولت ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات و برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های متبوع، به طرح و بررسی مهم‌ترین مسائل و موضوعات جاری کشور پرداختند.

منبع: ایسنا

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مسعود پزشکیان اقشار کم برخوردار کالابرگ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
۱۹۰۰
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
0
2
پاسخ
با افزایش سیصد هزار تومانی کالا برگ منظورشه
Ma
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
0
1
پاسخ
مثلا افزایش چقد؟ ۳۰۰هزار؟ ۵۰۰هزار؟ به چه دردی میخوره باید حداقل یک میلیون تومن به اقشار کم درآمد دهک ۱و۲و۳ اضافه کنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
0
1
پاسخ
خوشم میاد خودت هم نوشتی وعددددده
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