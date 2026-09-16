بعد از لیلا حاتمی، سر تراشیده طناز طباطبایی مانع از اکران فیلم شد!

یک مقام مطلع درباره توقیف فیلم برمودا تازه ترین اثر محمد کارت با بازی طناز طباطبایی تاکید کرد که این فیلم توقیف نشده، چرا که اساساً پروانه نمایش دریافت نکرده بوده که بعد جلوی اکرانش گرفته شود. این مقام در عین حال یادآور شد که مشکل این فیلم با تمهیدات فنی قابل رفع است.

به گزارش تابناک، پخش تیزر فیلم سینمایی «برمودا» به کارگردانی محمد کارت با بازی محوری طناز طباطبایی خبرساز شده است. ماجرا درباره گروهی از پناهجویان از ملیت‌های مختلف است که در اردوگاه مهاجران در یکی از کشورهای اروپا شرقی گرفتار شده‌اند و در معرض مصائبی قرار می‌گیرند که مهاجران غیرقانونی در مسیر رساندن خودشان به اروپای غربی درگیرش هستند. فیلم البته در ایران تولید شده و ستاره اصلی کسی نیست به جز طناز طباطبایی که با سر تراشیده جلوی دوربین رفته است.

کارت بهانه تراشیدن سر طناز را همچون فیلم سرب مسعود کیمیایی، بیماری پوستی طناز در نظر گرفته و به عنوان بخشی از داستان قرار داده است. بدین ترتیب این بازیگر زن می‌توانست بدون حجاب و البته با سر تراشیده مقابل دوربین حاضر شود اما وقتی فیلم تمام شد، کارت با همان مشکلی مواجه شد که حمید نعمت الله برای فیلم «قاتل و وحشی» با آن روبرو است. نمایش زن بی‌حجاب و ملاحظات شرعی مطرح شده پیرامون آن، مانع بزرگی برای سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت صدور پروانه نمایش است.

یکی از مسئولین مطلع درباره اینکه گفته می‌شود این فیلم نیز توقیف شده، به تابناک گفت: فیلم برمودا اساساً پروانه نمایش نگرفته که توقیف شود. وقتی ما می‌توانیم از توقیف یک فیلم یعنی جلوگیری از اکرانش سخن بگوییم که فیلم از شورای پروانه ساخت مجوز اکران گرفته باشد و بنابر ملاحاظتی وزارت فرهنگ و ارشاد مانع از اکران شده باشد. بنابراین به کار بردن لفظ توقیف برای این فیلم دقیق نیست.

این مقام مسئول درباره اینکه چرا برخی فیلم‌ها در طی چند دهه اخیر با وجود سر تراشیده بازیگران زن توانسته‌اند پروانه نمایش بگیرند اما درباره قاتل و وحشی و حالا برمودا، شرایط اکران فراهم نیست، پاسخ داد: در این فیلم‌ها نظیر همین فیلم سرب تراشیده زن را در یکی دو سکانس می‌بینید و در عمده فیلم بازیگر زن چنین شرایطی ندارد و محور داستان نیست. به همین دلیل این سکانس‌ها در گذشته با اغماض حفظ شده است اما وقتی در بسیاری از سکانس‌های فیلم بازیگر زن بدون حجاب ولو با سر تراشیده حضور دارد، قاعدتاً شورای پروانه نمایش نمی‌تواند ملاحظات شرعی که وجود دارد را نادیده بگیرد و پروانه نمایش بدهد.

این مسئول درباره اینکه آیا راهی برای صدور پروانه نمایش دست کم برای این دو فیلم وجود دارد و آیا درباره اینکه گفته می‌شود خشونت نیز مانع مضاعفی برای عدم صدور دستور اکران عمومی قاتل و وحشی بوده، گفت: درباره قاتل و وحشی بحث حجاب مانع بود و خشونت با اصلاحاتی و رده بندی سنی قابل اغماض بود. هم درباره آن فیلم و هم درباره برمودا، اکران فیلم با برخی ملاحظات فنی نظیر محو کردن و روتروسکپی ممکن است در دسترس باشد ولی نسخه‌های فعلی به دلیل همان ملاحظات امکان دست پروانه نمایش از شورای پروانه نمایش ندارد.

این مقام درباره افزایش فیلم‌های بدون پروانه که شاید مهم‌ترین خط قرمز عبور کرده از آنها حجاب باشد و آخرین آنها فیلم «بومرنگ» است که لیلی رشیدی بدون حجاب در آن بازی کرده، گفت: برخی از این فیلم‌ها مثل بومرنگ واقعاً می‌توانست به مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ساخته شود و چند سکانس بازیگر بی‌حجاب در فیلم هیچ تاثیر در داستان نداشته و حتی باعث نشده توجه جشنواره‌های مهم نیز به این فیلم‌ها جلب شود. بنابراین با توجه به آنکه این فیلم‌ها لزوماً جشنواره پسند نیز نمی‌شوند، به فیلمسازان توصیه می‌کنم مسیر مرسوم را طی کنند.