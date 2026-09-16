زمان پیشفروش بلیت قطار اعلام شد
پیشفروش بلیت قطارهای مسافری برای سفرهای اول تا ۳۰ مهرماه، از روز شنبه ۲۸ شهریورماه آغاز خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۶۳۲| |
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به گزارش تابناک؛ پیشفروش بلیت قطار در کلیه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز شنبه (۲۸ شهریورماه) از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز میشود.
پیشفروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز شنبه (۲۸ شهریور ماه) از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام میشود.
لازم به ذکر است؛ از ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.
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