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موافقت آمریکا با فروش سلاح‌های جدید به اسرائیل

دولت آمریکا با فروش ۴۰ هزار بمب یک تنی دیگر به رژیم صهیونیستی موافقت کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۶۲۸
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تسلیحات

به گزارش تابناک؛ در گزارش نیویورک تایمز آمده است: این بسته یکی از بزرگ‌ترین محموله‌های مهمات آمریکایی به (رژیم) اسرائیل محسوب می‌شود.

بر اساس گزارش نیویورک تایمز، این بسته شامل ۲۰ هزار بمب یک تنی MK-۸۴ و ۲۰ هزار بمب BLU-۱۱۷ و همچنین ۲۰ هزار کلاهک نفوذگر سنگرشکن I-۲۰۰۰ است.

این گزارش می‌افزاید: وزارت خارجه ایالات متحده به تازگی این معامله پیشنهادی را برای دریافت تائید اولیه به کمیته‌های روابط خارجی سنا و مجلس نمایندگان آمریکا ارسال کرده است تا با کسب موافقت آنها این قرارداد فروش تسلیحات را برای تائید نهایی به کنگره ارائه کند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی پیش‌تر گزارش دادند که وزارت خارجه آمریکا با فروش بمب‎های هوشمند به رژیم اسرائیل موافقت کرده است.

پایگاه خبری شبکه صهیونیستی «ماکو» گزارش داد که وزارت خارجه آمریکا به کنگره اعلام کرده است که با قرداد جدید فروش تجهیزات نظامی به رژیم اسرائیل موافقت کرده است.

این قرداد شامل ۱۰ هزار بمب هوشمند نیز می‌شود.

منبع: ایرنا

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تسلیحات اسراییل فروش سلاح آمریکا
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