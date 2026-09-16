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موبایل ارزان می‌شود!

رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل تهران با اشاره به رفع موانع ثبت‌سفارش و تامین ارز، از روند نزولی قیمت‌ها خبر داد و گفت: با توجه به نظارت کامل سامانه‌های رهگیری بر چرخه توزیع از مبادی ورودی تا سطح خرده‌فروشی، احتکار یا پنهان‌سازی گوشی در این صنف عملاً منتفی است.
کد خبر: ۱۳۹۴۶۱۸
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953 بازدید
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۴
قیمت موبایل

به گزارش تابناک؛ در ماه های جاری، بازار تلفن همراه برگرفته از نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست‌های تخصیص ارز و موانع موجود در فرآیندهای ثبت‌سفارش واردات، دوره‌ای از نوسان قیمت و کاهش  عرضه در بسیاری از مدل‌ها را تجربه کرد و محدودیت در تامین ارز واردات به‌ویژه از محل ارز حاصل از صادرات خود و...، موجب شده بود گاهی عرضه کالا نسبت به تقاضای بازار کاهش داشته باشد و حتی موبایل میانگین بین دو تا چهار برابر طی یک سال افزایش قیمت را تجربه کند.  
 
بنا بر این گزارش؛ بر پایه آخرین پیگیری‌ها با رفع موانع ثبت‌سفارش و روان‌سازی فرآیندهای بازرگانی، جریان ورود این کالا به کشور شتاب گرفته و انتظار می‌رود حداقل از شتاب افزایش قیمت کاسته شود.  

در این راستا، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران با اشاره به آخرین وضعیت تامین و واردات تلفن همراه به کشور اظهار کرد: روند ثبت‌سفارش واردات کالا که در مقاطعی با کندی و محدودیت مواجه شده بود، در حال حاضر مرتفع شده و وضعیت تامین کالا بهبود یافته است و واردات از محل ارز صادراتی در حال انجام است و بازار مسیر طبیعی و قانونی خود را طی می‌کند.

 محمدرضا رمضان تصریح کرد: در صنف تلفن همراه، علاوه بر نرخ ارز، شاخص تعیین‌کننده دیگر قیمت، میزان عرضه و تقاضا است و در برهه‌هایی که ورودی کالا به بازار محدود شد، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا منجر به افزایش قیمت‌ها شد؛ اما با افزایش حجم واردات روند کاهش قیمت و تخلیه حباب‌های کاذب به‌صورت طبیعی محقق خواهد شد.  
 
وی تهران با اشاره به ساختار زنجیره تامین این کالا افزود: تلفن همراه از معدود حوزه‌هایی است که تمامی فرآیندهای آن، از مبادی ورودی تا دست مصرف‌کننده، در سامانه‌های رسمی ثبت می‌شود و شرکت واردکننده، نرخ ارز تخصیصی، شرکت گارانتی‌کننده، بنکدار و واحد خرده‌فروشی به‌طور دقیق در سامانه قابل رهگیری هستند؛ بنابراین پدیده‌هایی نظیر احتکار یا پنهان‌سازی کالا در این صنف به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست.

هشدار نسبت به خرید از بسترها و فروشندگان غیرمجاز

رمضان با هشدار به مصرف‌کنندگان درباره خرید کالاهای با قیمت‌های غیرمعمول و نامتعارف تاکید کرد: بخش عمده شکایاتی که در اتحادیه یا سازمان تعزیرات حکومتی ثبت می‌شود، مربوط به خریدهایی است که خارج از شبکه رسمی، از دستفروشان یا پایگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز انجام شده و ارزانی‌های نامتعارف معمولا ناشی از مشکلاتی نظیر سرقتی بودن، کالای مرجوعی، غیراصل بودن یا فقدان ضمانت معتبر است.

وی در پایان یادآور شد: به خریداران اکیدا توصیه می‌شود که خریدهای خود را صرفا از فروشگاه‌های دارای پروانه کسب معتبر و درگاه‌های دارای اینماد و مجوز انجام دهند تا ضمن اطمینان از اصالت کالا و خدمات پس از فروش، با چالش‌های حقوقی و فنی مواجه نشوند.

منبع: ایسنا

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
0
1
پاسخ
آره ارزان میشه
با دلار 160000 تومنی
با تعرفه دولتی که از سازنده بیشتر سود میبره
با سود و مالیات و ارزش افزوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
0
1
پاسخ
دلار 123000 تومنی که مصوبه مجلس حداکثر 130000 تومان باید باشد ، الان به 180000 تومن رسیده قیمت گوشی کم میشه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
0
1
پاسخ
چی توو این مملکت تا حالا ارزون شده؟ قیمت موبایل نسبت به دو ماه پیش دو برابر شده حالا ۵۰ هزار تومن کم میشه میگین ارزون شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
0
1
پاسخ
گوشی 1000 دلار
1000*180000=180000000
تعرفه دولتی 180000000 میشود 360000000
مالیات و ارزش افزوده و هزینه ریجیستر= 432000000
سود فروشنده؟
حقوق 18 ماه بابت 1 دستگاه گوشی
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