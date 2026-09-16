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۶۰۰ لیتر بنزین قاچاق در خودروی یک شوتی

حمل ۶۰۰ لیتر بنزین قاچاق توسط یک خودروی شوتی در یزد به مقصد نرسید. مأموران کلانتری ۱۳ شهید رجایی در جریان گشت‌زنی، به این خودرو مشکوک شده و آن را توقیف کردند.
کد خبر: ۱۳۹۴۶۱۷
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597 بازدید
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توقیف خودرو

به گزارش تابناک؛ ۶۰۰ لیتر بنزین قاچاق از یک دستگاه خودروی شوتی توسط مأموران کلانتری ۱۳ شهید رجایی یزد کشف شد. مأموران در جریان گشت‌زنی در خیابان‌های شهر به این خودرو مشکوک شده و آن را برای بررسی متوقف کردند.

به گفته سرهنگ صابری، رئیس کلانتری شهید رجایی یزد، پس از بازرسی خودرو، این محموله قاچاق کشف و راننده بازداشت و به کلانتری منتقل شد.

وی افزود: بررسی‌های انجام شده نشان داد این فرد قصد داشته محموله بنزین قاچاق را به مناطق جنوب شرق کشور منتقل کند.

رئیس کلانتری شهید رجایی یزد ادامه داد: برای متهم پرونده تشکیل شد و وی برای رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی یزد معرفی شد.

منبع: برنا

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بنزین قاچاق خودرو شوتی توقیف خودرو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Germany
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۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
0
6
پاسخ
به گفته خیلی از مسولان روزانه بیست میلیون لیتر قاچاق سوخت داریم .. اونوقت این شوتی با 600 لیتر گیر افتاده
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