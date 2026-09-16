سرویس مدارس مشمول آموزش شرکت‌های فعال و رانندگان این ناوگان می‌شوند؛ رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با اعلام این خبر تأکید کرد: خودروهای فاقد ایمنی، مجوز فعالیت به عنوان سرویس مدارس را دریافت نخواهند کرد.

به گزارش تابناک؛ سرهنگ داوود شکیبایی، با اشاره به تمهیدات پلیس برای آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: یکی از موضوعات حائز اهمیت در آستانه بازگشایی مدارس، بحث سرویس مدارس است و شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، توسط کارشناسان پلیس تحت آموزش قرار می‌گیرند.

وی افزود: این آموزش‌ها هم برای شرکت‌های فعال در حوزه سرویس مدارس و هم برای رانندگانی که از سوی این شرکت‌ها به کارگیری شده‌اند، در نظر گرفته شده و آموزش‌های دقیق ترافیکی به آنها ارائه خواهد شد تا سرویس مدارس از نظر الزامات ترافیکی و ایمنی، شرایط لازم را داشته باشد.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا تصریح کرد: خودرو‌هایی که فاقد شرایط و الزامات ایمنی لازم باشند، مجوز فعالیت به عنوان سرویس مدرسه برای آنها صادر نخواهد شد و بازدید و کنترل فنی خودرو‌ها نیز در این زمینه در دستور کار قرار دارد.

منبع: مهر