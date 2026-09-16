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سرویس مدارس زیر ذره‌بین پلیس

سرویس مدارس مشمول آموزش شرکت‌های فعال و رانندگان این ناوگان می‌شوند؛ رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با اعلام این خبر تأکید کرد: خودروهای فاقد ایمنی، مجوز فعالیت به عنوان سرویس مدارس را دریافت نخواهند کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۶۰۵
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سرویس مدارس

به گزارش تابناک؛ سرهنگ داوود شکیبایی، با اشاره به تمهیدات پلیس برای آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: یکی از موضوعات حائز اهمیت در آستانه بازگشایی مدارس، بحث سرویس مدارس است و شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، توسط کارشناسان پلیس تحت آموزش قرار می‌گیرند.

وی افزود: این آموزش‌ها هم برای شرکت‌های فعال در حوزه سرویس مدارس و هم برای رانندگانی که از سوی این شرکت‌ها به کارگیری شده‌اند، در نظر گرفته شده و آموزش‌های دقیق ترافیکی به آنها ارائه خواهد شد تا سرویس مدارس از نظر الزامات ترافیکی و ایمنی، شرایط لازم را داشته باشد.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا تصریح کرد: خودرو‌هایی که فاقد شرایط و الزامات ایمنی لازم باشند، مجوز فعالیت به عنوان سرویس مدرسه برای آنها صادر نخواهد شد و بازدید و کنترل فنی خودرو‌ها نیز در این زمینه در دستور کار قرار دارد.

منبع: مهر

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