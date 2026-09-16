دستگیری سارقان طلای بازار تهران
به گزارش تابناک؛ سرهنگ کرم سلطانی، فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ، اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت طلا در بازار تهران و وصول پرونده این سرقت در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ از کلانتری ۱۱۳ بازار به پایگاه هفتم پلیس آگاهی، موضوع شناسایی و دستگیری سارق طلا در بازار تهران با توجه به اهمیت پرونده در دستور کار ویژه کارآگاهان قرار گرفت.
وی افزود: در ادامه تحقیقات، کارآگاهان با حضور در محل وقوع سرقت و بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته، موفق به بهدست آوردن تصاویر و چهره افراد مرتبط با این پرونده شدند.
فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: با انجام اقدامات تخصصی، یکی از متهمان در محدوده خیابان شوش و دروازه غار شناسایی شد و پس از اخذ مجوز قضایی و دستور بازپرس شعبه ۹ دادسرای ناحیه ۱۲ تهران، وی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ در مخفیگاه خود در خیابان هرندی دستگیر شد.
سرهنگ سلطانی تصریح کرد: در بازرسی از محل دستگیری، ۶۰ گرم از طلاهای مسروقه متعلق به شاکی کشف و ضبط شد.
وی گفت: متهم در جریان تحقیقات به صراحت به ارتکاب سرقت با همراهی یکی از افراد سابقهدار اعتراف کرد و در ادامه، همدست وی نیز شناسایی و دستگیر شد.
فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر ابعاد پرونده و بررسی اموال مسروقه ادامه دارد و متهمان برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.
منبع: رکنا