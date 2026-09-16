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دستگیری سارقان طلای بازار تهران

دو سارق که اقدام به سرقت ۵۰۰ گرم طلای دست‌دوم از یکی از طلافروشی‌های بازار تهران کرده بودند، توسط کارآگاهان این پایگاه شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۳۹۴۶۰۲
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سارق

به گزارش تابناک؛ سرهنگ کرم سلطانی، فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ، اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت طلا در بازار تهران و وصول پرونده این سرقت در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ از کلانتری ۱۱۳ بازار به پایگاه هفتم پلیس آگاهی، موضوع شناسایی و دستگیری سارق طلا در بازار تهران با توجه به اهمیت پرونده در دستور کار ویژه کارآگاهان قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه تحقیقات، کارآگاهان با حضور در محل وقوع سرقت و بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، موفق به به‌دست آوردن تصاویر و چهره افراد مرتبط با این پرونده شدند.

فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: با انجام اقدامات تخصصی، یکی از متهمان در محدوده خیابان شوش و دروازه غار شناسایی شد و پس از اخذ مجوز قضایی و دستور بازپرس شعبه ۹ دادسرای ناحیه ۱۲ تهران، وی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ در مخفیگاه خود در خیابان هرندی دستگیر شد.

سرهنگ سلطانی تصریح کرد: در بازرسی از محل دستگیری، ۶۰ گرم از طلا‌های مسروقه متعلق به شاکی کشف و ضبط شد.

وی گفت: متهم در جریان تحقیقات به صراحت به ارتکاب سرقت با همراهی یکی از افراد سابقه‌دار اعتراف کرد و در ادامه، همدست وی نیز شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر ابعاد پرونده و بررسی اموال مسروقه ادامه دارد و متهمان برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

منبع: رکنا

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سارق سرقت طلا بازار تهران طلای دست دوم
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
2
0
پاسخ
این همه خوشبختی محاله محاله محاله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
1
0
پاسخ
نیروی انتظامی

تشکر تشکر
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