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سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست

سفر رئیس‌جمهور به هند برای حضور در اجلاس بریکس، مأموریتی رسمی با هزینه‌های عمومی است؛ بنابراین پرسش درباره ضرورت حضور همراهان در برنامه‌های حاشیه‌ای، نه مچ‌گیری سیاسی، بلکه مطالبه‌ای روشن درباره نحوه مصرف منابع عمومی و تصویری است که از مسئولان به جامعه مخابره می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۴۶۰۱
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1657 بازدید
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۱۳

سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان این تصاویر چه پیامی دارد؟

به گزارش تابناک، حضور دختر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در «بازار بریکس» دهلی‌نو که در حاشیه اجلاس و در موزه ملی صنایع‌دستی هند برگزار شده، از سوی منابع رسمی هند نیز تأیید شده است. مسئله اما صرفاً بازدید از یک نمایشگاه یا بازار نیست؛ پرسش اصلی این است که اگر قرار است عضوی از خانواده رئیس‌جمهور در چنین سفری همراه هیئت رسمی باشد، چه مأموریت و کارکرد مشخصی برای این حضور تعریف شده است؟ سفر خارجی فقط بلیت هواپیما نیست؛ هزینه اقامت، رفت‌وآمد، تشریفات و سایر هزینه‌های جانبی نیز مطرح است و طبیعی است که افکار عمومی درباره ضرورت این هزینه‌ها سؤال داشته باشد.

اگر قرار است همراهی با رئیس‌جمهور در سفر رسمی انجام شود، انتظار می‌رود این حضور دست‌کم در برنامه‌هایی با کارکرد فرهنگی، علمی یا اجتماعی معنا پیدا کند؛ برای مثال حضور در دانشگاه‌های هند، گفت‌وگو با استادان و دانشجویان یا سخنرانی در مراکز فرهنگی می‌توانست تصویری متفاوت و قابل توضیح از این همراهی ایجاد کند. اما وقتی تصاویری که از این حضور به بیرون مخابره می‌شود، عمدتاً به بازارگردی، خرید یا ایستادن در کنار رئیس‌جمهور محدود می‌شود، طبیعی است که این پرسش شکل بگیرد که چنین تصویری چه نسبتی با یک سفر رسمی و جایگاه هیئت ریاست‌جمهوری دارد. اگر قرار است همراهی صورت بگیرد، چرا از ظرفیت آن برای معرفی وجه فرهنگی و اجتماعی ایران استفاده نشود؟

این حساسیت از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که رئیس‌جمهور بارها بر منش و روش امام علی (ع)، ساده‌زیستی، عدالت و توجه به مشکلات مردم تأکید کرده است. مسئله این نیست که بازدید از یک نمایشگاه یا بازار ذاتاً اقدامی نادرست است؛ مسئله، تصویری است که از یک سفر رسمی به مردم منتقل می‌شود. در شرایطی که بخش قابل توجهی از جامعه با مشکلات اقتصادی و معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، انتشار تصاویر خرید و بازارگردی مسئولان یا همراهانشان می‌تواند با تصویری که مردم از مسئولیت‌پذیری و همدردی با جامعه انتظار دارند، فاصله ایجاد کند. اگر همراهی ضروری است، بهتر است این حضور در برنامه‌ای تعریف شود که برای کشور و جامعه نیز آورده‌ای روشن داشته باشد؛ وگرنه سؤال افکار عمومی درباره ضرورت، هزینه و کارکرد چنین حضوری کاملاً قابل فهم است.

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بازارگردی اجلاس بریکس دختر رئیس جمهور سفر پزشکیان به هند مسعود پزشکیان
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سفرمارکت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
12
18
پاسخ
سمت دختر ایشون دقیقا چیه که تو تمام سفرای ایشون هستن ما که راضی نیستیم با پول بیت المال دختر ایشان جهانگردی میکنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
بنیاد شهید رییسی. فقط همین!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
10
27
پاسخ
وقتی همسر رییس جمهور به رحمت خدا رفته تند باید دخترشون تو مراسم رسمی باشند !الکی جو ندید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
کی گفته بجابی همسر باید دختر همراهی کند؟همه میدانند که همسرش فوت شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
0
7
پاسخ
یعنی قایمکی برید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
1
19
پاسخ
دنبال چی هستید؟
کاسب های تحریم آش را با جاش میخورند .....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
چون یک عده کاسب تحریم هستند، سفر دختر رئیس جمهور را شما کوجه می کنید؟ این چه منطقی است؟ هم کاسبی از تحریم ها نا پسند است وهم سفر بی معنی دختر رئیس جمهور در سفرهای پدرش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
3
17
پاسخ
اقای تابناک این خبر با این موضوع مغایرت دارد
الان شما میگید دختر بزرگوار ایشان میگفتن که شما بفرمایید و من نمیام.
بعد خبر دیگه میزاشتی که اهمیت ندادن به ایران و دختر ایشان در جمع مهمانان حضور نداشت
چرا تفرقه افکنی و ارزش سایت خودتون زیر سوال میبرید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
4
15
پاسخ
خیلی هم عالی، روابط فرهنگی مهم است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
4
17
پاسخ
به هر حال اگر هر کشوری در آنجا نماینده دارد، ما هم داشته باشیم. درست است تحت فشاریم، ولی دلیل نمیشود به همه جهان مخابره کنیم که بدبختیم.
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
3
22
پاسخ
آیا در سفر 180 نفری احمدی نژاد هم به فکر هزینه بودید ، یا پول های امام زمانی صادق محصولی .....
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
4
19
پاسخ
داری بهونه گیری میکنی تابناک
دیگه این مشارکت بی هزینه در رفتارهای عرف میزبانی اسمش هزینه سازی برای مملکت نیست.
بهتره به موضوعات درشت تر و دندان گیرتر بپردازید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
1
1
پاسخ
هر کس با پول بیت و المال بره سفر خارجی باید بداند که به مردم و کشور خیانت کرده حالا هر کس که میخواهد باشد.
پس این اشتباه را توجیح نکنید اگر موافق این امر باشید یعنی خود شما هم شریک جرم هستی.
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