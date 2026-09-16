سفر رئیس‌جمهور به هند برای حضور در اجلاس بریکس، مأموریتی رسمی با هزینه‌های عمومی است؛ بنابراین پرسش درباره ضرورت حضور همراهان در برنامه‌های حاشیه‌ای، نه مچ‌گیری سیاسی، بلکه مطالبه‌ای روشن درباره نحوه مصرف منابع عمومی و تصویری است که از مسئولان به جامعه مخابره می‌شود.

به گزارش تابناک، حضور دختر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در «بازار بریکس» دهلی‌نو که در حاشیه اجلاس و در موزه ملی صنایع‌دستی هند برگزار شده، از سوی منابع رسمی هند نیز تأیید شده است. مسئله اما صرفاً بازدید از یک نمایشگاه یا بازار نیست؛ پرسش اصلی این است که اگر قرار است عضوی از خانواده رئیس‌جمهور در چنین سفری همراه هیئت رسمی باشد، چه مأموریت و کارکرد مشخصی برای این حضور تعریف شده است؟ سفر خارجی فقط بلیت هواپیما نیست؛ هزینه اقامت، رفت‌وآمد، تشریفات و سایر هزینه‌های جانبی نیز مطرح است و طبیعی است که افکار عمومی درباره ضرورت این هزینه‌ها سؤال داشته باشد.

اگر قرار است همراهی با رئیس‌جمهور در سفر رسمی انجام شود، انتظار می‌رود این حضور دست‌کم در برنامه‌هایی با کارکرد فرهنگی، علمی یا اجتماعی معنا پیدا کند؛ برای مثال حضور در دانشگاه‌های هند، گفت‌وگو با استادان و دانشجویان یا سخنرانی در مراکز فرهنگی می‌توانست تصویری متفاوت و قابل توضیح از این همراهی ایجاد کند. اما وقتی تصاویری که از این حضور به بیرون مخابره می‌شود، عمدتاً به بازارگردی، خرید یا ایستادن در کنار رئیس‌جمهور محدود می‌شود، طبیعی است که این پرسش شکل بگیرد که چنین تصویری چه نسبتی با یک سفر رسمی و جایگاه هیئت ریاست‌جمهوری دارد. اگر قرار است همراهی صورت بگیرد، چرا از ظرفیت آن برای معرفی وجه فرهنگی و اجتماعی ایران استفاده نشود؟

این حساسیت از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که رئیس‌جمهور بارها بر منش و روش امام علی (ع)، ساده‌زیستی، عدالت و توجه به مشکلات مردم تأکید کرده است. مسئله این نیست که بازدید از یک نمایشگاه یا بازار ذاتاً اقدامی نادرست است؛ مسئله، تصویری است که از یک سفر رسمی به مردم منتقل می‌شود. در شرایطی که بخش قابل توجهی از جامعه با مشکلات اقتصادی و معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، انتشار تصاویر خرید و بازارگردی مسئولان یا همراهانشان می‌تواند با تصویری که مردم از مسئولیت‌پذیری و همدردی با جامعه انتظار دارند، فاصله ایجاد کند. اگر همراهی ضروری است، بهتر است این حضور در برنامه‌ای تعریف شود که برای کشور و جامعه نیز آورده‌ای روشن داشته باشد؛ وگرنه سؤال افکار عمومی درباره ضرورت، هزینه و کارکرد چنین حضوری کاملاً قابل فهم است.